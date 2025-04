2D-Action-RPG mit Musik der Terranigma-Komponistin erscheint auch für Konsolen

Die 90er Jahre sind zurück! Zumindest in einigen Videospielen. Dazu gehört auch das 2D-Action-RPG Under the Island, welches in Zusammenarbeit mit Top Hat Studios und Slime King Games entsteht. Das Spiel, welches mit Musik von der Terranigma-Komponistin unterlegt sein wird, war bislang nur für PCs via Steam angekündigt.

Nun gab Publisher Top Hat Studios bekannt, dass Under the Island ebenfalls eine Konsolenumsetzung erhalten wird. Das Spiel erscheint für PlayStation 4 sowie PlayStation 5, Xbox One und Series sowie Nintendo Switch. Einen Termin gibt es noch nicht, dafür einen neuen Trailer zu dem charmanten Pixelabenteuer rund um Heldin Nia und Seashell Island.

Under the Island will das kindliche Gefühl des Staunens zu 90er-Jahre Cartoons in ein 2D-Action-RPG transportieren. Es geht um die Freuden des Erforschens, das Entdecken von versteckten Ecken, Winkeln und Geheimnissen, das Besiegen von heimtückischen Bösewichten und das Finden von Dingen aus einer anderen Welt. Kurzum: die Zauber der Kindheit.

Übrigens: Neben Terranigma-Komponistin Miyoko Takaoka begleitet auch Edward Marianukroh das Spiel musikalisch, er ist für seine Beiträge zu Chained Echoes bekannt. Under the Island ist das Debütspiel von SLime King Games, das von Daedalic-Veteranen gegründet wurde.

via Gematsu, Nintendo Everything