Fantasy Life i: Die Zeitdiebin stellt mit neuen Videos zwei weitere „Lives“ aus dem Spiel vor

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin erscheint am 21. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam. Neben einer offen erkundbaren Welt, in der ihr gegen Monster antretet und Geheimnisse lüftet, habt ihr die Auswahl zwischen 14 verschiedenen „Lives“ – also Berufen.

Zu diesen Berufen gehört unter anderem der Koch. Diesen Beruf, seine Aufgaben und Herausforderungen sowie die Zubereitung der Speisen stellen zwei Gameplay-Videos näher vor. Das zweite Video zeigt die Zubereitung eines besonderen Rezepts, das „Great Prairie Stew“.

Darunter steht ihr außerdem ein drittes Video, welches euch die „Paladin Life Trial“ vorstellt. Level-5 zeigt mit den vielen Gameplay-Videos zu den unterschiedlichen „Lives“ auch, wie umfangreich Fantasy Life i: Die Zeitdiebin lokalisiert wurde. Das Video zum Paladin ist auf Französisch verfügbar. Deutsches Gameplay war übrigens schon an der Reihe.

Im Westen erscheint Fantasy Life i: Die Zeitdiebin leider ausschließlich digital. Eine Handelsversion erscheint jedoch in Japan für PlayStation 5 und Nintendo Switch, wobei diese auch deutsche Texte unterstützt und problemlos zum Beispiel bei Play-Asia* importiert werden kann.

Gameplay zum Koch:

Der Paladin:

via Gematsu (1) (2), Bildmaterial: Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Level-5, Level-5 Osaka