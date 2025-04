Nach 25 Jahren ist Breath of Fire IV heute mit einer modernisierten Version zurück

Fast auf den Tag genau ein Vierteljahrhundert nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung feiert Capcoms Klassiker Breath of Fire IV heute sein Comeback. Passend zum 25. Jubiläum erscheint das beliebte RPG in einer überarbeiteten Version bei GOG. Für 9,99 Euro könnt ihr hier* zugreifen.

Möglich gemacht haben das laut GOG die Fans selbst. Die Veröffentlichung ist das Ergebnis einer intensiven Community-Initiative: Über 23.000 Fans hatten für die Rückkehr von Breath of Fire IV auf der GOG Dreamlist gestimmt, einem Tool, mit dem Nutzer für Spiele abstimmen können, die sie wieder spielbar sehen wollen.

Denn zu den „spielbaren“ Games gehörte die PC-Version von Breath of Fire IV nicht mehr. Ursprünglich am 27. April 2000 veröffentlicht, zählte das Spiel zu den bis heute beliebtesten RPGs von Capcom. Die neue GOG-Version ist wie immer DRM-frei und vollständig optimiert für moderne Systeme. Sie bietet vollständige Kompatibilität mit Windows 10 und 11, eine überarbeitete Grafik dank aktualisiertem DirectX-Renderer sowie neue Anzeigeoptionen wie Fenster-Modus, V-Sync, Anti-Aliasing und angepasste Gamma-Werte.

Auch der Sound wurde verbessert: Die Audio-Engine wurde überarbeitet, um fehlende Umgebungsgeräusche wiederherzustellen und neue Konfigurationsmöglichkeiten zu bieten. Sowohl die englische als auch die japanische Sprachfassung sind enthalten. Breath of Fire IV* wird zudem Teil des GOG Preservation Program. Das bedeutet, GOG schreibt sich auf die Fahne, das Spiel „für immer“ am Leben zu erhalten.

Neben Breath of Fire IV wurden im Rahmen des GOG Preservation Program noch weitere Klassiker neu veröffentlicht. Dazu gehören unter anderem Ultima Underworld 1+2, Ultima 9: Ascension, Worms: Armageddon, Robin Hood: The Legend of Sherwood sowie Tex Murphy: Under a Killing Moon. Mit der Veröffentlichung von Ultima 9 ist nun die gesamte Ultima-Reihe im Programm enthalten.

Bildmaterial: Breath of Fire IV, Capcom