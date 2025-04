Wenn Bloodborne auf Zelda und Western trifft: Neues 2D-Action-RPG lockt jetzt mit Demo

Midwest Games und Entwickler Max Mraz, den ihr von Yarntown und Ocean’s Heart kennt, haben eine spielbare Demo zu Tombwater veröffentlicht, einem 2D-Action-RPG im Wild-West-Stil mit Soulslike-Einflüssen.

Klingt verrückt und noch verrückter klingt die Beschreibung von Max Mraz selbst: „What if Bloodborne was a 2D Zelda, but was 100% more Yee-Haw?“ – das soll die Stimmung von Tombwater ziemlich genau auf den Punkt bringen.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines einsamen Revolverhelden, der in die verfallene und namensgebende Minenstadt Tombwater zurückkehrt. Einst ein blühender Ort, wird der Schauplatz nun von fürchterlichen Kreaturen heimgesucht und von Wahnsinn zerfressen. Der verschwundene Sheriff Elliott Flintwood – zugleich der einzige Freund der Spielfigur – zieht den Protagonisten in die gespenstische Stadt.

In der Demo erleben SpielerInnen die Einführungssequenz und ein kurzes Tutorial, um sich mit dem Kampfsystem vertraut zu machen. Zur Verfügung stehen vier Nahkampfwaffen, fünf Fernkampfwaffen sowie fünf Zauber, die taktisch eingesetzt werden können. Auch ein Bosskampf wartet darauf, gemeistert zu werden. Begleitet wird die Demo-Veröffentlichung von einem neuen Trailer, den ihr unten seht. Die Demo findet ihr bei Steam!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tombwater, Midwest Games, Max Mraz, Moth Atlas