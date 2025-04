Das neue Tales of Tuscany führt euch in eine skurrile RPG-Welt und erscheint 2026

Top Hat Studios und Entwickler Nico Papalia haben Tales of Tuscany angekündigt, ein „WarioWare-triefendes Open-World-RPG“ und Nachfolger des 2024 erschienenen Athenian Rhapsody. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant und soll auf Konsolen und PCs erfolgen.

In Tales of Tuscany wurde die Welt von dem bösen Zauberer Thunder Goober zerstört, der aus reiner Selbstunterhaltung das Land mit einem gigantischen Blitzschlag verwüstet hat. SpielerInnen übernehmen die Rolle von Lambypoo und machen sich auf, das zerbrochene Land zu bereisen, Freunde zu finden, Feinde zu besiegen und ihre verstreuten Cousins zu retten, um schließlich Tuscany wieder zu vereinen.

Jeder Spieldurchlauf ist dabei einzigartig, am Ende erhalten SpielerInnen eine sogenannte Rhapsody – eine Postkarte, die ihre gesamte Reise dokumentiert und die plattformübergreifend mit Freunden getauscht werden kann. Ähnliches kennen Fans von Athenia Rhapsody bereits, das ebenfalls von Nico Papalia entwickelt wurde.

Tales of Tuscany verspricht ein schnelles, humorvolles Rollenspiel zu sein, in dem man seine eigene Geschichte schreibt. Besonders skurril ist die Möglichkeit, mit einem eigenen Button ein „Baaa“ von sich zu geben, was in der Spielwelt verschiedene Interaktionen wie das Zerstören von Felsen oder Autos ermöglicht. Einen ersten Eindruck vermittelt der veröffentlichte Ankündigungstrailer.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Tales of Tuscany, Top Hat Studios, Nico Papalia