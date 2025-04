Neuer Trailer zu DOOM: The Dark Ages will filmreife Einblicke in die Prequel-Story geben

Bethesda und id Software haben einen neuen Trailer zu DOOM: The Dark Ages veröffentlicht, der gestern bei WrestleMania 41 seine Premiere feierte und einen filmreifen Einblick in die epische Ursprungsgeschichte des DOOM-Slayers bieten will.

In diesem düsteren Prequel zu DOOM (2016) und DOOM Eternal erleben SpielerInnen die Anfänge der unbändigen Wut des Slayers, der als Superwaffe der Götter und Könige in einem bislang unbekannten mittelalterlichen Krieg gegen die Legionen der Hölle kämpft. Könnte was werden: Unsere Preview lobt „The Dark Ages“ als Nachfolger, der das Potenzial hat, zum „neuen Serien-Höhepunkt zu werden“.

DOOM: The Dark Ages verspricht ein Einzelspieler-Erlebnis im Dark-Fantasy- und Science-Fiction-Stil, das den kompromisslosen Kampf und die überdrehte Bildgewalt der Reihe auf Basis der neuesten Version der idTech-Engine in Szene setzt.

DOOM: The Dark Ages erscheint am 15. Mai für Xbox Series, PlayStation 5 und PCs sowie zum Launch im Xbox Game Pass. Wer die Premium Edition bei Amazon* oder anderen Händlern vorbestellt, sichert sich zwei Tage früheren Zugang zum Spiel sowie ein digitales Artbook, den Soundtrack, das Skinpaket „Göttlichkeit“ und den Zugang zum geplanten Kampagnen-DLC.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: DOOM: The Dark Ages, Bethesda, id Software