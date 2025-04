Von wegen zu teuer: Nachfrage nach Switch 2 übertrifft alle Erwartungen, teilt Nintendo mit

Wenn es ein Thema gab, dass seit der Enthüllung der Nintendo Switch 2 die Medien und Fans durchgehend beschäftigte, dann war es das Geld. Mit der Preisgestaltung von Spielen und Konsole sind viele Fans nicht einverstanden. Das bedeutet aber nicht, dass die Switch 2 floppt. Dafür gibt es keinerlei Anzeichen – ganz im Gegenteil.

In Japan übertrifft die Nachfrage nach der neuen Konsole schon jetzt alle Erwartungen. Wie Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account des Unternehmens mitteilte, sind bis jetzt 2,2 Millionen Vorbestellanträge über den My Nintendo Store eingegangen – und das allein in Japan.

Diese Zahl übersteige die Erwartungen deutlich und auch „die Anzahl an Nintendo Switch 2-Konsolen, die am 5. Juni über den My Nintendo Store ausgeliefert werden können“. Damit zeichnet sich bereits vor dem Launch eine Knappheit in Japan ab. „Eine bedeutende Anzahl an Kunden“ werde bei der ersten Auslieferung leer ausgehen.

Zum Vergleich: Die originale Nintendo Switch verkaufte sich im ersten Monat in Japan rund 360.000 Mal. Die Anfragen für die Nachfolgekonsole liegen also beim Sechsfachen. Noch ein Vergleich: Die weltweiten Verkaufszahlen der Switch in den ersten Verkaufswochen lagen 2017 bei 2,74 Millionen Einheiten.

Nachfrage auch andernorts groß

Unabhängige Händler in Japan starten ihre Vorbestellungen morgen, am 24. April 2025. Man muss mit einem Ansturm rechnen und mutmaßlich kann auch der freie Handel die Nachfrage in Japan nicht stillen. In Japan gibt es zwei Modelle der Switch 2: ein über 150 Euro günstigeres, regionsgebundenes Modell, das nur mit einem japanischen Nintendo Account funktioniert, sowie ein normales „internationales“ Modell im My Nintendo Store.

Es läuft in Japan für Nintendo, soviel ist schon mal klar. In anderen Regionen der Welt, darunter weite Teile Europas, laufen die Vorbestellungen bereits seit mehreren Wochen. Hierzulande ist die Konsole derzeit überall ausverkauft. In Frankreich ist vom größten Einzelhändler FNAC zu hören, dass die Vorbestellungen „auf historischem Level“ laufen. In den USA starten die Vorbestellungen morgen zum Preis von 449,99 US-Dollar, nachdem es zuvor Verzögerungen aufgrund von Zollfragen gegeben hatte.

