Legendäres japanisches Horror-Game bekommt in dieser Woche eine Neuauflage spendiert

Das Horror-Puzzle-Adventure Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen hat einen konkreten Termin für Nintendo Switch erhalten. Wie Entwickler Game Studio bekanntgab, erscheint der Titel am 25. April für die Hybridkonsole. Eine Version für den PC via Steam soll „bald“ folgen. Es gibt deutsche Texte.

Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen ist eine komplett neue Version des Horror-Klassikers Ao Oni, der ursprünglich 2008 als Freeware veröffentlicht wurde und schnell durch Let’s Plays und Streams Kultstatus erlangte. Die japanische Website Automaton Media kürte es gar zur Horror-Legende.

Der Erfolg des Originals führte später nicht nur zu zahlreichen Spin-offs, sondern auch zu einer Anime-Adaption. Die Neuinterpretation führt Horror-Fans in ein verlassenes Onsen-Hotel, das früher für seine „schönheitsfördernden heißen Quellen“ bekannt war, inzwischen jedoch als verfallene Ruine voller düsterer Legenden gilt.

Im Mittelpunkt steht eine Gruppe rund um Hiroshi, Takeshi, Mika und Takuro, die das verlassene Hotel besucht, um ein Video für Mikas YouTube-Kanal aufzunehmen. Vor Ort begegnen sie einem mysteriösen Mann sowie einem Mädchen namens Ai, und es dauert nicht lange, bis ihnen klar wird, dass in den Tiefen der Blueberry Hot Springs etwas Unheimliches auf sie wartet.

Zahlreiche neue Features

Neben den bekannten Horror- und Puzzle-Elementen erweitert Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen das Spielerlebnis um zahlreiche neue Features. Dazu gehören Gespräche mit anderen Charakteren, kooperatives Spielen mit Freunden sowie eine Chat-Funktion. Auch neue Varianten der gefürchteten blauen Oni machen die Flucht aus dem verlassenen Onsen-Hotel noch gefährlicher, darunter ein besonders auffälliges Monster in der Gestalt eines humanoiden Hundes.

Wer eine besondere Herausforderung sucht, kann den „High Speed Mode“ aktivieren und die Spielgeschwindigkeit auf das bis zu 16-fache Tempo steigern. Ein Online-Ranking ermöglicht es außerdem, sich mit anderen Horror-Fans zu messen und durch schnelles und fehlerfreies Abschließen der Flucht hohe Punktzahlen zu erzielen.

Obacht: Schon 2024 erschien ein einfaches Remaster des Spiels, das für Switch und Steam erschienen ist und aktuell nur 1,80 Euro kostet. Die Neuauflage Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen findet ihr hier bei Steam.

Der neue Trailer:

