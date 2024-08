Das war … Kalenderwoche 32/2024

Positive und negative Neuigkeiten von Square Enix gaben ein wenig Diskussionsstoff. Zudem gingen kleinere Ankündigungen vor der Gamescom dem großen Messetrubel aus dem Weg. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit einem Umsatzrückgang hatte Square Enix im letzten Quartal zu kämpfen. Beim Gewinn sieht es hingegen deutlich besser aus. Grund zur Freude hatten Fans, da die Final Fantasy Pixel Remaster (PS4, Switch) nun eine physische Neuauflage erhalten. Zum dritten Teil des Remake-Projekts von Final Fantasy VII erreichte uns ein Detail: Blut der Königin ist wieder mit dabei.

Wenn nicht viel läuft, läuft immerhin der Konsolenkrieg. So gab eine angebliche Aussage zur Xbox von den Machern von Phantom Blade Zero (PS5, PC) zu reden. Das Sommerloch braucht eben auch seine Themen.

Einige Neuankündigungen wollten nicht die kommende Gamescom abwarten. Dazu gehört insbesondere Dragon Ball Project: Multi (PC, Mobil), ein Free-to-play-Spiel. Zunächst nur mit einem Teaser machten die Tarsier Studios neugierig. Der Sidescrolling-Plattformer The Eternal Life of Goldman (PS5, Switch, Xbox Series, PC) setzt auf handgezeichnete Grafiken. Die Macher von CrossCode stellten erstmals namentlich ihr neues Projekt Alabaster Dawn (PC) vor. Eine Fortsetzung wird BOKURA: planet (PC) und Fairy Tail (PC) erhält gleich mehrere Indie-Projekte.

Auf eine Zeitreise möchte euch das RPG Saveseeker (PC) mitnehmen. In den Westen schaffen wird es der Arcade-Klassiker Under Defeat (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC). Direkt aus den 80ern stammen die drei Titel in der Sunsoft is Back! Retro Game Selection (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Gleich vier Spiele warten in der Sammlung FATE: Reawakened (PC). Mit vielen Indie-Inhalten überzeugte außerdem die Playism Game Show.

Mit einem neuen Trailer hat Nintendo uns einen Besuch im Hyrule von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) ermöglicht. Unter anderem um den Fokusmodus, eine neue Mechanik, ging es in Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC). Endlich mit konkreten Einblicken zurück ist Fate/EXTRA Record (PS4, PS5, Switch, PC), welches nächstes Jahr erscheint. Kurz vor der Veröffentlichung zeigte sich Black Myth: Wukong (PS5, Xbox Series, PC) ein letztes Mal. Um Vorbesteller buhlt aktuell Lollipop Chainsaw RePOP (PS5, Switch, Xbox Series, PC), während A Quiet Place: The Road Ahead (PS5, Xbox Series, PC) datiert wurde. Mittlerweile erhältlich ist Moonless Moon (PC), eine Visual Novel mit Musik und Rätseln.

Das Eröffnungsvideo gab es aus River City Saga: Three Kingdoms Next (PS4, Switch, PC) zu sehen. Mit einem ausführlichen Gameplay-Einblick versuchte The First Berserker: Khazan (PS5, Xbox Series, PC) zu überzeugen. Aus Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series, PC) zeigte Rock Howard sein Können, während Caravan SandWitch (PS5, Switch, PC) bereits im September erscheint. Jeweils in eine Demo könnt ihr beim musikalischen Symphonia (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und beim Remake Shadow of the Ninja Reborn (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) reinspielen. Kostenlos steht mittlerweile auch Sword of Convallaria (PC, Mobil) zur Verfügung.

Mit sehr viel Marge bei Kickstarter finanzieren konnte sich Tako no Himitsu: Ocean of Secrets (Switch, PC). Ab sofort neu aufgelegt sind DOOM und DOOM II (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhältlich. Die Switch-Portierung von Stray hat inzwischen ihren Termin. Den kommenden DLC für Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir in einem neuen Trailer. Mit einem Castlevania-Kapitel wartet bald Dead by Daylight (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf. Zum Schluss haben wir nochmals einen Konsolenkrieg für euch: Console Wars The Card Game soll es in die echte Welt schaffen.