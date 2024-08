Fans überrascht: Neues Taktik-RPG ist inspiriert von Final Fantasy Tactics – und kostenlos

„Fire Emblem meets Final Fantasy Tactics“, mit diesem markigen Vergleich wurde Sword of Convallaria einst angekündigt. Interessant außerdem: Das Spiel soll kostenlos spielbar sein. Und Yasumi Matsuno, Schöpfer von Final Fantasy Tactics, hat es höchstpersönlich abgenickt.

Jetzt ist Sword of Convallaria bei Steam erhältlich und hoppla: nach knapp 1.500 User-Reviews steht unter dem Strich derzeit eine „größtenteils positive“ Meinung. Da schauen wir doch nochmal hin!

Ja, Sword of Convallaria ist Free-to-play und es bietet Gacha-Mechaniken zur Monetarisierung. Steam-User bewerten aber, dass diese nur zu Beginn des Taktik-RPGs eine Rolle spielen. Das Spiel bietet zwei Spielmodi: Elysium und Spiral of Destinies.

In Elysium ist ein „dynamischer Online-Modus“, in dem auch die Gacha-Mechanik eingeführt wird. Dieser Modus soll sich „wie ein Mobile-Game“ anfühlen, findet ein Steam-Nutzer. Doch danach würde Spiral of Destinies freigeschaltet. Dieser Modus wurde einst als „eigenständiges Taktik-RPG für Einzelspieler“ vorgestellt und genau so scheint es zu sein. Steam-Nutzer loben diesen Modus als vom Gacha-System getrennt.

„Seien Sie versichert, dass es im Story-Modus kein Gacha-System gibt“, verspricht Entwickler XD. „Das Rekrutierungssystem [im Story-Modus] funktioniert unabhängig von der Monetarisierung und folgt den klassischen TRPG-Mechaniken. Unser Ziel ist es, eine lohnende Fortschrittserfahrung ohne Pay-to-Win-Elemente zu bieten.“

Es gibt natürlich auch andere Meinungen, die besagen, dass die Systeme nicht so gut ineinandergreifen. Aber da Sword of Convallaria kostenlos ist, habt ihr nichts zu verlieren. Zunächst ist Sword of Convallaria nur für PC-Steam und Mobilgeräte erschienen. Eine Switch-Version sei geplant und weitere Plattformen nicht ausgeschlossen.

Die Story von Sword of Convallaria

Ihr setzt eure Füße auf den alten Kontinent Rodinia, wo ihr in Iria landet, einer kleinen Nation, die reich an magischen Luxit-Mineralien ist. Euer Abenteuer beginnt, als ihr in einem Kerker erwacht und nach Convallaria flieht, einer Stadt, die durch Irias eskalierende Konflikte bedroht ist. Als Anführer der Söldnergruppe Sword of Convallaria trefft ihr schwierige Entscheidungen, um Frieden für Iria zu schaffen.

Ein Gameplay-Deep-Dive:

Bildmaterial: Sword of Convallaria, XD