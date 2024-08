Little-Nightmares-Schöpfer planen große Ankündigung während der Opening Night Live

Wie nun bekannt wurde, plant der Publisher THQ Nordic zusammen mit dem Entwickler Tarsier Studios eine große Ankündigung im Zuge der diesjährigen Gamescom Opening Night Live.

Der noch namenlose Titel von den EntwicklerInnen von Little Nightmares I und II präsentiert sich im neuen Teaser-Trailer äußerst mysteriös und bizarr. Was man von diesem Titel genau erwarten kann, erfahren wir wohl erst am Abend der Opening Night Live.

Tarsier Studios hat sich mit Little Nightmares einen Namen gemacht, wurde 2019 aber von Embracer, zu dem auch THQ Nordic gehört. aufgekauft. Für Little Nightmares III wählte Publisher Bandai Namco dann Supermassive Games als Entwickler. Das Studio hatte zuvor schon die Enhanced Edition von Little Nightmares II entwickelt.

Der Teaser-Trailer

Bildmaterial: THQ Nordic, Tarsier Studios