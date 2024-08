Fatal Fury: City of the Wolves stellt den nächsten Neuzugang im Gameplay-Trailer vor

Schlag auf Schlag (sic) geht es derzeit mit Fatal Fury. Nach der Enthüllung von SWAT-Agent Kevin Rian bei der EVO 2024 hatte SNK bereits mit Billy Kane nachgelegt. Heute gibt es schon den nächsten Neuzugang für Fatal Fury: City of the Wolves.

Rock Howard ist natürlich wieder mit von der Partie. Geboren als Sohn von Geese Howard, aufgezogen von Terry Bogard – Rocks Leben ist geprägt von gemischten Gefühlen und inneren Konflikten.

Als er eines Tages von seiner leiblichen Mutter erfährt und von der Tatsache, dass sie noch am Leben sei, beschließt Rock, seinen eigenen Weg zu finden.

Der bisher letzte Teil der Serie erschien mit Garou: Mark of the Wolves kurz vor der Jahrtausendwende für NeoGeo. Fatal Fury: City of the Wolves erscheint im kommenden Jahr für PS4, PS5, Xbox Series und PCs.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK Corporation