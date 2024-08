Neuer Trailer zu Zelda: Echoes of Wisdom zeigt eine weitere Fähigkeit von Zelda und neue Gebiete

Nintendo hat einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom veröffentlicht. Es ist erst das zweite Video zum neuen 2D-Ableger, der im September bereits erscheint und erst bei der letzten Nintendo Direct im Juni angekündigt wurde.

Das Video gewährt einen umfangreichen Einblick in das Hyrule, das euch mit Echoes of Wisdom erwartet. Wir bekommen erste Einblicke in die Gerudo-Wüste, die Jabul-Gewässer, den Vulkan Eldin und die Phirone-Sümpfe. Darüber hinaus werden das Schnellreisesystem und die Fähigkeit Einklang vorgestellt.

Mithilfe des Tri-Stabs übernimmt Zelda quasi die Kontrolle über Gegenstände und Monster, die sich dann im „Einklang“ mit ihr bewegen. So räumt ihr Steine aus dem Weg, schubst Gegner den Abhang herunter und zieht Kisten aus der Erde.

Die Fähigkeit lässt sich auch umkehren: Dann folgt ihr den Gegenständen. Ungeahnte Möglichkeiten bieten sich und es wird spannend zu sehen sein, wie Zelda-Fans mit dieser Fähigkeit ganz verschiedene Lösungsansätze für Rätsel finden.

Wir erfahren außerdem, dass Zelda ihr Pferd mit dabei hat, um Hyrule schneller zu durchqueren und dass sie auf Dekus trifft, die Smoothie-Shops betreiben. Dort könnt ihr aus gesammelten Zutaten nützliche Drinks mischen, die unterschiedliche Wirkung entfalten.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo