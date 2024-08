Letzter Teil zur Remake-Trilogie von Final Fantasy VII bestätigt Rückkehr eines beliebten Minispiels

Wer nach wie vor Twitter gerne benutzt und ein wenig in der Final-Fantasy-Bubble unterwegs ist, hatte gestern Abend vielleicht einige schöne Fotos von Naoki Hamaguchi in der Timeline. Der Director von Final Fantasy VII Rebirth war mit Kollegen und einem großen Teil des Voice-Cast bei der Otakon 2024 zu Gast.

Bei der Anime Convention in Washington DC gab es dabei ein großes Panel zum zweiten Teil der Remake-Trilogie. Fans haben davon fleißig Fotos geschossen sowie Details und Eindrücke in den sozialen Medien geteilt, so auch Nutzer neo-aoshi.

Und so erfahren wir, dass Director Naoki Hamaguchi beim Panel mal eben die Rückkehr von Blut der Königin für den dritten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII versprochen hat. Das Kartenspiel in Final Fantasy VII Rebirth erlangte unter Fans große Popularität und war eine der Neuerungen gegenüber dem Originalspiel.

Hamaguchi wurde gefragt, ob Final-Fantasy-Fans sich auf das Kartenspiel freuen können. „Ich war mit so vielen Anfragen beschäftigt“, bestätigt Hamaguchi über eine Übersetzerin. „Also im Moment bereiten wir eine überarbeitete, noch bessere Version von Queen’s Blood für den nächsten Serientitel vor. Ich hoffe, dass ich in naher Zukunft mehr darüber berichten kann“, so Hamaguchi.

Wird es auch ein Brettspiel geben?

Mit „Blut der Königin“ hat Square Enix offensichtlich einen Nerv getroffen. Das gut durchdachte Kartenspiel hat viele Fans gefunden, die nicht genug davon bekommen. Deshalb auch ganz oben auf der Wunschliste: Eine physische Version des Kartenspiels. Das ist vermutlich nicht ohne Anpassungen möglich, aber wer weiß? Ein Modell des Bretts gibt es schon. Auch zukünftige Erweiterungen schloss Hamaguchi zuletzt nicht aus.

