Console Wars macht aus dem ewigen „Konsolenkrieg“ ein satirisches Spiel

Jon Clarke ist als Co-Gründer noch heute verantwortlich für die Website XboxEra und hat jetzt einen Kickstarter für ein ganz anderes Projekt gestartet. Console Wars The Card Game soll einen parodierten bis satirischen Blick auf die Videospielbranche werfen, und zwar in Form eines Kartenspiels.

Ihr sammelt Videospiel-Franchises, verteidigt sie mit loyalen und engagierten Fans, trotzt den Widrigkeiten der Industrie und beansprucht letztlich den ultimativen Sieg im Konsolenkrieg für euch.

Ein neuer Trailer, eingesprochen von Abubakar Salim, verrät euch mehr zu dieser verrückten Idee. Die offenbar Anklang findet: Nur einen Tag nach dem Start der Kickstarter-Kampagne ist die Hälfte des Finanzierungsziels von etwa 23.300 Euro fast erreicht.

„Konsolenkriege sind etwas, das die gesamte Branche kennt und aktiv ablehnt. Wie wäre es also, wenn wir all diese Giftigkeit, all diesen Online-Hass, in etwas Positives und Lustiges verwandeln würden?“, fragt Clarke.

„Etwas, bei dem wir alle gemeinsam darauf zeigen und darüber lachen könnten, wie lächerlich das Konzept des Konsolenkriegs ist? So ist Console Wars The Card Game entstanden“, erklärt Jon Clarke weiter.

Bei der Gamescom wird man das Spiel in Halle 5.2 am Stand SB037 bereits vorstellen. Ansonsten findet ihr auf der Kickstarter-Seite natürlich schon ganz viele weitere Details.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Console Wars The Card Game, Kickstarter