Japanischer Arcade-Klassiker Under Defeat wird für Konsolen und PCs neu aufgelegt

City Connection wird Under Defeat am 5. Dezember in Japan für Nintendo Switch und PlayStation veröffentlichen. In Japan erfolgt die Veröffentlichung physisch und digital. Darauf dürfen sich auch westliche Fans freuen.

Publisher Clear River Games wird das Shoot’em Up im Herbst physisch und digital hierzulande veröffentlichen. Zudem folgt eine digitale Version für Xbox und PC-Steam.

Eine Neuauflage des Arcade-Klassikers gab es schon vor gut zehn Jahren mal. Damals veröffentlichte Rising Star Games Under Defeat HD für PS3 und Xbox 360. Inwieweit sich die Neuauflage von City Connection darauf orientiert, scheint unklar.

Under Defeat wurde ursprünglich 2005 für japanische Arcade-Hallen von G.rev veröffentlicht. Spieler übernehmen die Kontrolle über einen bewaffneten Hubschrauber und manövrieren über ein halb-isometrisches Spielfeld, wobei man es Genre-typisch pausenlos mit einem Sperrfeuer feindlicher Luft- und Bodenfahrzeuge zu tun hat.

Ein Arcade-Modus gibt das ursprüngliche Spielhallen-Erlebnis originalgetreu in 4:3 und auf einem pseudo-vertikalen Bildschirm wieder. Der New-Order-Mode passt das Spiel an moderne Bildschirme an. Der New Order Mode+ bringt eine Vielzahl zusätzlicher Elemente ins Spiel, darunter „WARNING GAUGE“, eine unterstützende Funktion.

Darüber hinaus bietet diese neue Umsetzung des Klassikers auch neue Trainingsfunktionen für jeden Modus sowie einen neuen „Boosted-Soundtrack“ von Videospiel-Veteran Shinji Hosoe (Ridge Racer-Serie, Tekken-Serie) und seiner Firma Super Sweep.

