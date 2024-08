Dieses Feuerwerk japanischer Indies habt ihr bei der Playism Show heute verpasst

Um 13 Uhr an einem deutschen Werktag, sicherlich nicht die allerbeste Sendezeit für die Playism Game Show, zumindest aus unserer Sicht. Aber dafür sind wir ja da. Nachfolgend findet ihr eine Zusammenfassung der gezeigten Spiele und Videos!

Nitro Express erscheint über Playism

In den Playism-Vertrieb aufgenommen wurde Nitro Express. Das 2D-Gun-Action-Game von Entwickler Grayfax Software soll im kommenden Jahr bei Steam erscheinen. Wenn Pixel-Art-Mädchen mit Sturmwaffen auf japanischen Straßen euer Ding sind, dann solltet ihr euch den neuen Trailer bei Youtube ansehen.

Autonome Drohnen, die liebevoll „Companions“ genannt werden, sind in das tägliche Leben integriert worden, aber in der Polizei werden sie als „Atypische Fahrzeuge“ bezeichnet. Immer öfter stellen sie eine Bedrohung für die Gesellschaft dar und hier kommt ihr ins Spiel.

Tief im Wasser: Million Depth

Auch die Vertriebsrechte von Million Depth hat sich Playism gesichert. Das Spiel lässt sich kaum auf ein Genre festnageln, Playism und Entwickler Cyber Space Biotope nennen es aber ein „Deep-Diving-Action-Strategie-Spiel“. Den brandneuen Trailer, der einige der einzigartigen Features des Spiels vorstellt, seht ihr bei Youtube.

Moma, ein menschliches Mädchen aus dem Weltraum, besucht die Erde, um ihren einzigen Freund zu finden. In der Rolle von Moma müssen die Spielenden ihre eigenen originellen Waffen entwerfen und herstellen und sich in strategischen Kämpfen gegen die Zeit behaupten. Million Depth soll 2025 für PC-Steam erscheinen.

HARUKA: Beyond the Stars

Weiter geht es mit HARUKA: Beyond the Stars, ein neues Spiel von Atelier Mimina. Die könntet ihr kennen, denn ihr letztes Spiel Giraffe and Annika machte durchaus auch schon bei uns Schlagzeilen. Haruka wurde schon vor einem Jahr erstmals präsentiert, damals aber noch ohne Publisher.

Die Geschichte spielt zu einer Zeit, in der die Menschheit sich frei im Weltall bewegen kann. Die Menschheit hat jeden Winkel des Universums erkundet. Zum Überleben dienen lebenswichtige Energie-Kapseln, die allerdings noch aus der Vorzeit stammen.

Im Zentrum des Geschehens stehen Yuuki und Miiya. Yuuki sammelt solche Energie-Kapseln und lebt friedlich auf einem abgeschiedenen Planeten. Miiya erleidet mit ihrem Raumschiff eine Bruchlandung auf ebenjenem Planeten und so beginnt eine intergalaktische Reise.

Die Veröffentlichung des Coming-of-Age-Abenteuers ist 2026 für PC-Steam geplant. Den neuen Trailer könnt ihr euch bei Youtube ansehen. Auf der bereits eröffneten Steam-Seite findet ihr weitere Details.

Homura Hime

Über das 3D-Bullet-Hell Homura Hime haben wir bereits mehrfach berichtet. Hier präsentierte man noch einmal den letzten Trailer. Homura Hime soll Anfang 2025 für PC-Steam erscheinen, die Steam-Seite findet ihr hier.

Homura Hime gibt an, von japanischen Animes inspiriert zu sein und zielt darauf ab, die reichhaltige und abwechslungsreiche Art-Direction und Ausdruckskraft des Genres perfekt nachzubilden. In dem 3D-Bullet-Hell geratet ihr quasi ständig aus allen Richtungen unter Beschuss. In aufregenden Kämpfen gilt es, klug zu agieren und passend auszuweichen.

Ein Indie-Klassiker in HD

Da war die folgende Neuankündigung schon spannender. Mit Misao legt man einen Indie-Klassiker neu auf. Gemeinsam mit Solo-Entwickler sen wird man Misao: Definitive Edition schon am 15. August für PC-Steam veröffentlichen. Schaut euch den gruseligen Trailer bei Youtube an.

Misao: Definitive Edition hat auf Steam überwältigend positive Kritiken erhalten, und dieses Remaster fügt nicht nur HD-Grafik hinzu, sondern aktualisiert auch die Präsentation des Spiels und fügt neue Funktionen hinzu, die das Erkunden der Stages noch angenehmer machen.

Misao ist ein Horror-Abenteuer, in dem ihr nach einem jungen Mädchen sucht, das in einer verfluchten Schule verschwunden ist. Als Protagonist musst du eine Schule erkunden, die von unnatürlichen Phänomenen heimgesucht wird, und die Wahrheit hinter dem, was mit Misao passiert ist, herausfinden.

Metal Bringer bringt Action

Auch Metal Bringer von Alphawing hatten wir bereits in der Berichterstattung, es wurde schon bei der letzten Playism Game Show vorgestellt. Den Termin konkretisierte man auf den kommenden Winter.

Das japanische Roguelite-Actionspiel der Macher von Samurai Bringer hat bereits eine Steam-Seite. Diesmal spielt und kämpft ihr in einer Sci-Fi-Welt mit Androiden und Riesenrobotern. Den neuen Trailer seht ihr hier!

Zwei prominente Entwickler sind beteiligt. So stammt das Key-Artwork und das Charakter-Design von Suria von Suzuhito Yasua – Illustrator und Mangaka, bekannt für Durarara!! und die Devil-Survivor-Reihe. Autor Sami Shinosaki, verantwortlich für die Novellen zu Armored Core und Fire Emblem, steuert das Szenario bei.

Outrider Mako

Ein ganz neues Spiel hatte Playism dann noch mit Outrider Mako im Programm. Das 2D-Top-Down-Action-Game von Solo-Entwickler Asamado Games soll 2025 für Steam erscheinen und wurde schon 2019 erstmals vorgestellt. Jetzt geht es auf die Zielgerade, bei der PAX West (August) und der Tokyo Game Show (September) wird es eine Demo geben.

Die Protagonistin ist ein junges Mädchen namens Mako, das in die seltsame Mayoi-Welt gerät. Um in ihre eigene Welt zurückzukehren, arbeitet sie in einem Lieferzentrum als Kurier und liefert alle möglichen Gegenstände an die Götter der Welt aus. Schaut euch hier den neuen Trailer an!

Darüber hinaus gab man bekannt, dass Valkyrie of Phantasm ein umfangreiches Update mit japanischer Sprachausgabe und weiteren Neuerungen erhält. Das Update für das Touhou-Project-Spiel, das sich derzeit im Early-Access befindet, ist am 10. September geplant. Außerdem ist der virale Indie-Hit The Exit 8 ab sofort für PS4 und PS5 verfügbar.

Bildmaterial: Outrider Mako, Asamado Games, Playism