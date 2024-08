„We’re back, baby“ – Tango Gameworks wird von Krafton zurück ins Leben geholt

„We’re back, baby“, kommentiert Creative Director John Johanas die Meldung bei Twitter. Zur Überraschung der Fans und wohl auch zum Großteil der Branche hat sich Krafton Inc. das totgeweihte Studio Tango Gameworks gekrallt. Der südkoreanische Publisher ist bekannt (und reich) geworden mit PUBG.

Der Publisher expandiert schon seit Jahren, kaufte zuletzt Neon Giant (The Ascent) oder auch Unknown Worlds Entertainment, bekannt für Subnautica. Jetzt nutzte man die Gunst der Stunde, um sich Tango Gameworks einzuverleiben. Das ist natürlich auch ein Stück weit prestigeträchtig.

„Krafton Inc. hat heute die Mitarbeiter von Tango Gameworks in seinem Team willkommen geheißen“, feiert man sich selbst. „Dies markiert einen wichtigen Moment in der globalen Expansion des Unternehmens und seine erste bedeutende Investition in den japanischen Videospielmarkt. Dieser strategische Schritt beinhaltet unter anderem auch die Rechte an Tango Gameworks‘ gefeierter IP Hi-Fi RUSH.“

Tango Gameworks ist nicht nur bekannt für Hi-Fi RUSH, aber insbesondere dieses gefeierte und vielfach ausgezeichnete Spiel wurde zum Heiligen Gral um die Schließung des Studios durch Microsoft. Tango Gameworks brachte zuvor unter anderem auch The Evil Within und Ghostwire: Tokyo hevor – und wurde 2021 von Microsoft als Teil von ZeniMax übernommen.

„Als Teil dieser strategischen Vereinbarung beabsichtigt Krafton, mit Xbox und ZeniMax zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Kontinuität bei Tango Gameworks aufrechtzuerhalten, damit das Team die Entwicklung der Hi-Fi RUSH IP fortsetzen und zukünftige Projekte ins Auge fassen kann“, so Krafton heute. Auswirkungen auf den bestehenden Spielekatalog habe die Vereinbarung nicht.

Bei Xbox freut man sich auch. „Wir arbeiten mit Krafton zusammen, um es dem Team von Tango Gameworks zu ermöglichen, weiterhin gemeinsam Spiele zu entwickeln, und wir freuen uns darauf, ihr nächstes großartiges Spiel zu spielen“, so ein Vertreter gegenüber Windows Central. Auch hier betont man, dass es keine Auswirkungen auf den bestehenden Katalog gibt. Sprich: Alle Spiele bleiben auf den Plattformen, wo sie sind und Spiele, die im Game Pass sind, bleiben dort vorerst auch.

Die Rechte unter anderem an The Evil Within scheinen bei Microsoft zu verbleiben. Krafton nennt explizit die Integration des Studios und der Hi-Fi RUSH IP. Das ist auch die Deutung von Jez Corden bei Windows Central. Für heute dürfen Fans sich aber erstmal freuen. Ein Happy End solcher Geschichten ist selten genug geworden.

Bildmaterial: Hi-Fi Rush, Tango Gameworks