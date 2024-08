Handgezeichneter Sidescrolling-Plattformer The Eternal Life of Goldman angekündigt

THQ Nordic und der Entwickler Weappy haben kürzlich den Sidescrolling-Plattformer The Eternal Life of Goldman für PS5, Xbox Series, Switch und PCs via Steam angekündigt. Das Besondere an diesem liebevoll gestalteten Abenteuer ist die Tatsache, dass das gesamte Spiel in einer handgezeichneten Optik gehalten ist.

Entwickler Weappy sind die kreativen Köpfe hinter Spielen wie This Is the Police, Rebel Cops oder This Is the President. Erfahrt nachfolgend einige Details und seht unten einen Trailer.

Eine heikle Mission und eine sagenumwobene Kreatur

Die Geschichte von The Eternal Life of Goldman dreht sich um die heikle Mission, die sogenannte „Gottheit“ zu töten. Eine mystische und sagenumwobene Kreatur, die anscheinend noch nie jemand gesehen zu haben scheint.

Um diese mystische Kreatur aufzuspüren, müssen wir uns quer durch diese geheimnisvollen Lande kämpfen und es mit den unterschiedlichsten Bedrohungen aufnehmen. Ein spannendes Abenteuer erwartet uns also.

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Eternal Life of Goldman, THQ Nordic, Weappy