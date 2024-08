Neues Spiel der Macher von Golden Sun und Terranigma geht bei Kickstarter durch die Decke

Kickstarter ist manchmal eine Wundertüte. Während ambitionierte Projekte manchmal kläglich scheitern, entwickeln andere Projekte eine Eigendynamik, die in einem kleinen Hype gipfelt. So ergeht es Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, das jetzt in seine letzten Kampagnenstunden geht.

Das Spiel ist schon jetzt zu 220 Prozent finanziert. Das erste Finanzierungsziel von 50.000 Euro war schnell erreicht, zur Stunde steht das Projekt bei etwa 120.000 Euro. Über 1.840 Menschen haben sich schon für eine Unterstützung entschlossen. Somit werden natürlich auch diverse Stretch-Goals für die Entwicklung freigeschaltet, von denen am Ende alle etwas haben.

Neben zusätzlicher Musik von Motoi Sakuraba (Golden Sun) und Masanori Hikichi zählt vor allem das Engagement von Miyoko Kobayashi (Terranigma) dazu. 107.000 erreichte Euro ermöglichen Tracks des dritten Komponisten. Damit arbeiten mit Hikichi und Kobayashi die Komponisten von Terranigma erstmals seit über 20 Jahren wieder gemeinsam an einem Spiel.

Zur Feier der schon jetzt sehr erfolgreichen Kampagne wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der die erneuerte Steam-Demo vorstellt. Zu sehen sind dabei verbesserte Puzzles und eine verbesserte Karte sowie ein neuer Bosskampf.

Neben der Beteiligung der bekannten Komponisten möchte Tako no Himitsu: Ocean of Secrets mit Inspirationen durch Final Fantasy VI und Quintet-Games wie Illusion of Gaia glänzen. Das Spiel wird neben PC-Steam auch für Nintendo Switch erscheinen. Für die Kickstarter-Rewards, zu denen auch eine physische Switch-Version gehört, hat man sich Pix’n Love ins Boot geholt.

Viele weitere Details findet ihr auf der Steam-Seite und noch mehr auf der Kickstarter-Seite, wo ihr die Entwicklung aktiv unterstützen könnt. Hinter Deneos Games steht Christophe Galati, der vom Sidescroller Save me Mr Tako bekannt ist. Dieses Spiel bot eine Game-Boy-Optik. Mit Tako no Himitsu (GBA-Optik) geht es also optisch ein bisschen weiter.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tako no Himitsu, Deneos Games