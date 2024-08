Brandneue Spielmechanik fügt Monster Hunter Wilds eine weitere Ebene hinzu

Monster Hunter Wilds ist zurück – pünktlich zum Start in den Gamescom-Monat. In Köln werden Fans den Titel in wenigen Tagen anspielen können. Heute gibt es aber schon vorab einige neue Einblicke.

Das Video „Grundlegendes“ sowie das Waffen-Video zum „Großschwert“ bieten für Monster-Hunter-Veteranen wenig Aufregendes. Sie stellen bekannte Mechaniken vor, die sich im Laufe der Jahre im Franchise etabliert haben. Neu hingegen ist der Fokusmodus, der neue Möglichkeiten im Kampf eröffnet.

„Der Fokusmodus fügt dem Jagen in Monster Hunter eine weitere Ebene hinzu. Ziele Angriffe und Blocks auf den Punkt genau, und treffe die hervorgehobenen Wunden für Extra-Schaden. Nutze Fokusangriffe für spezielle Angriffe, die großen Schaden an Wunden und Schwachstellen verursachen“, erklärt Capcom dazu.

In einer ausführlichen Kolumne hat unser Star-Jäger Robert kürzlich übrigens beschrieben, wieso Monster Hunter Wilds „die Nostalgie in ihm weckt und seine Leidenschaft neu entfacht“. Lest gern mal rein!

Der Fokus-Modus:

