„Niemand braucht Xbox“ – Das sagen die Macher von Phantom Blade Zero zur angeblichen Aussage

Am Wochenende gab es ziemlich großen Wirbel um eine vermeintliche Aussage eines Entwicklers von S-GAME, die derzeit an Phantom Blade Zero arbeiten. Demnach würde „niemand eine Xbox brauchen“ – da ziehen sich die Augenbrauen hoch. Welcher Branchenvertreter würde so etwas öffentlichen behaupten? Eine Falschübersetzung? Oder kompletter Humbug?

Ein namentlich nicht bekannter Entwickler von S-GAME soll sich angeblich so geäußert haben. Vor mehr als einer Woche fand bekanntlich die ChinaJoy 2024 statt. Die Berichte um die vermeintliche Aussage gehen zurück auf eine brasilianische Website namens GamePlaysCassi, die wiederum augenscheinlich Aroged zitierte, schließlich aufgriffen von mehreren Medien.

Demnach soll ein Vertreter auf die Frage nach einer Xbox-Version von Phantom Blade Zero geantwortet haben: „Niemand braucht diese Plattform“. Inzwischen ruderte GamePlaysCassi zurück, es ist nur noch von Xbox als einer Plattform, die (in Asien) keine Nachfrage erzeugt, die Rede.

Weiterhin soll geäußert worden sein, die Entwicklung für Xbox sei aufgrund des überladenden Ökosystems schwierig. Ob überhaupt und in welchem Kontext genau diese Aussagen von einem offiziellen Vertreter von S-GAME geäußert worden sind, ist nicht geklärt. Das chinesische Studio hat jedenfalls ein Statement herausgegeben.

S-GAME bezieht Stellung

„Kürzlich haben wir festgestellt, dass einige Medien behauptet haben, einen ungenannten Entwickler von S-Game bei ChinaJoy interviewt zu haben, der einige Aussagen zu den Veröffentlichungsplattformen und der Strategie für Phantom Blade Zero gemacht zu haben scheint“, heißt es. Behauptungen und Schein, aber auch kein klares ’nein‘ – möglicherweise lässt sich das auch nicht mehr mit absoluter Sicherheit sagen. Trotzdem will man richtig stellen.

„Wir möchten klarstellen, dass diese Behauptungen nicht den Wert oder die Kultur von S-GAME widerspiegeln, da wir daran glauben, unser Spiel für jeden zugänglich zu machen und keine Plattform für Phantom Blaze Zero ausgeschlossen haben“, heißt es. „Wir arbeiten sowohl an der Entwicklungs- als auch an der Publishing-Front hart daran, sicherzustellen, dass so viele Spieler wie möglich unser Spiel bei der Veröffentlichung und in der Zukunft genießen können.“

Jetzt freue man sich erstmal auf die Gamescom, wo in diesem Monat eine spielbare Demo zu Phantom Blade Zero ausgestellt wird. Das Action-RPG ist derzeit nur für PlayStation 5 und PCs angekündigt.

BIldmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME