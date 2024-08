Drei nie lokalisierte Retro-Klassiker für das Famicom erscheinen jetzt im Westen

Sunsoft und Red Art Games haben Sunsoft is Back! Retro Game Selection für eine Veröffentlichung am 6. September im Westen angekündigt. Die Sammlung erschien im April in Japan für Switch und PCs und findet erfreulicherweise jetzt ihren Weg zu uns.

Die Sammlung beinhaltet die Sunsoft-Klassiker The Wing of Madoola, Firework Thrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido und Ripple Island. Die drei Klassiker aus den 80er-Jahren erhalten Quality-of-Life-Features wie Speichern und Zurückspulen. Dazu gibt es CRT-Filter, einen Galeriemodus und verschiedene Auflösungen.

Im Westen gesellen sich die PS5 und die Xbox Series zu den Plattformen Switch und Steam. Die digitale Version kostet 9,99 Euro. Eine physische Veröffentlichung erfolgt in Europa für PlayStation 5 zu 34,99 Euro am 4. Oktober 2024. Dazu gibt es eine Deluxe Edition in einer Auflage von 500 Einheiten, die bei Red Art Games erhältlich sein wird.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sunsoft is Back! Retro Game Selection, Sunsoft, Red Art Games