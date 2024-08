The First Berserker: Khazan präsentiert 15 Minuten neues Gameplay und mehr Kontext

Das erst im Dezember angekündigte The First Berserker: Khazan ist noch lange nicht fertig. Aber das hält Nexon und Entwickler Neople nicht davon ab, interessierten Fans schon ausgiebige Einblicke zu gewähren.

Bevor das Action-RPG, das erst 2025 erscheinen soll, auf dem Showfloor der Gamescom mit einer Demo präsentiert wird, gibt es heute neue Einblicke in Form eines Gameplay-Videos.

Das Gameplay-Video zeigt die ersten 15 Minuten von „Khazan, in denen sich die titelgebende Figur nach ihrer Flucht aus dem Exil in der eisigen Tundra in Soulslike-Manier gegen eine Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen zur Wehr setzt“.

Ihr seht dabei auch Sequenzen in 3D-Cel-Animationsstil und am Ende eine Konfrontation mit einem Boss. Erlernte Fähigkeiten abrufen und strategisch vorgehen sind dabei die Mittel zum Erfolg. Neben dem Gameplay-Trailer gibt es auch noch ein zweites „Behind the Scenes“-Video, das Kontext zum „Dungeon & Fighter“-Universum bietet, in dem Khazan spielt.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: The First Berserker: Khazan, Nexon, Neople