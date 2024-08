Das neue Spiel der CrossCode-Macher heißt Alabaster Dawn und sieht schon richtig gut aus

Ihr habt gerne CrossCode gespielt? Dann verfolgt ihr Entwickler Radical Fish Games vielleicht sowieso und kennt bereits Project Terra. Jetzt macht Radical Fish Games endlich Nägel mit Köpfen und kündigte Alabaster Dawn an. Das Action-RPG soll auf die besten Aspekte von CrossCode aufbauen.

Als da wären: ein tiefgründiges Kampfsystem, herausfordernde Rätsel und eine mysteriöse Welt voller Geheimnisse, alles verpackt in eine fesselnde Geschichte. Die Entwicklung von Alabaster Dawn begann etwa mit der Veröffentlichung des DLCs „A New Home“ zu CrossCode.

„Der Schatten von Nyx ist gefallen – er hat die Welt in ein Ödland verwandelt und die Götter und ihr Volk verschwinden lassen. Jetzt erwacht Juno, die Auserwählte, und steht vor einer unmöglichen Aufgabe: Sie muss alles zurückbringen“, führt man in die Story von Alabaster Dawn ein.

Early-Access ist erneut geplant

Derzeit befinde sich das Spiel inhaltlich noch in einem recht frühen Stadium, doch die Features sollen schon relativ weit entwickelt sein. „Genau wie bei CrossCode werden wir in Erwägung ziehen, Alabaster Dawn als Early-Access-Titel zu veröffentlichen“, heißt es von Radical Fish Games. Das soll das Sammeln von Feedback ermöglichen und das Spiel letztlich bestmöglich machen.

Die Features-Liste: Ein 2,5D-Grafikstil mit subtiler 3D-Perspektive, ein Kampfsystem mit Kombos, Elementen und acht einzigartigen Waffen. Weitläufige Umgebungen, die darauf warten, erkundet zu werden und Siedlungen, die aus Trümmern zu Städten ausgebaut werden. Dungeons, Rätsel, Bosskämpfe und ein vollständiges RPG-System aus Stufenaufstieg, Ausrüstung und Fertigkeitsbäumen. Zum Heilen und Stärken gibt es ein Kochsystem und ein Soundtrack von Deniz Akbulut alias Nagi Shirakumo.

CrossCode-Fans können Radical Fish Games in Halle 10.2, E020g – D021g bei der Gamescom in Köln besuchen und Alabaster Dawn ausprobieren. Der Start in den Early-Access bei Steam ist für das kommende Jahr geplant. In den nächsten Monaten wird sich der Fahrplan wohl noch konkretisieren.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Alabaster Dawn, Radical Fish Games