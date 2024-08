Square Enix mit Umsatzrückgang von über 18 Prozent im letzten Quartal

Heute hat Square Enix die aktuellen Geschäftszahlen für das zurückliegende erste Quartal des neuen Geschäftsjahres, endend zum 30. Juni 2024, vorgestellt. Laut dem Bericht ist der Gesamtumsatz um 18,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Der Betriebsgewinn legte nach den Umstrukturierungen der letzten Monate trotzdem kräftig zu auf über 50 Millionen Euro.

In den Vorjahreszeitraum, also den Zeitraum im April, Mai und Juni 2023, fiel die Veröffentlichung von Final Fantasy XVI und Final Fantasy Pixel Remaster für Switch und PlayStation. Das im Februar 2024 veröffentlicht Final Fantasy VII Rebirth hatte nicht die „long legs“, um an dieses Vorjahresquartal anzuknüpfen.

In diesem Jahr veröffentlichte Square Enix beispielsweise SaGa Emerald Beyond, den DLC „The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI und Kingdom Hearts Integrum Masterpiece für Steam im abgelaufenen Quartal.

Das Segment „Digital Entertainment“, zu dem auch die HD-Games gehören, war aufgrund „geringerer Entwicklungskosten, Abschreibungen und Werbekosten“ dennoch profitabel, heißt es. Das Segment „MMO“ konnte bei Umsatz und Gewinn zulegen, während das Segment „Smart Devices/PC-Browser“ vergleichsweise im Umsatz sank. Hier dürfte auch Final Fantasy VII: Ever Crisis hereinfallen. Aufgrund der „Optimierung von Betriebskosten“ war unter dem Strich aber auch dieses Segment profitabel.

Für das Restjahr hat Square Enix sein Line-up in den letzten Wochen kräftig herausgeputzt. Im August steht Visions of Mana an, im Oktober erscheinen Romancing SaGa 2 HD Remaster und Life is Strange: Double Exposure, im November folgt Dragon Quest III HD-2D. Auch Fantasian Neo Dimension wird noch im Winter 2024 erscheinen.

Square-Enix-Präsident Takashi Kiryu hatte in den letzten Monaten zahlreiche Umstrukturierungen angestoßen und unter anderem erklärt, dass Square Enix ein Marketing-Problem habe und wie er es lösen möchte. Man hatte außerdem offenkundig mehrere Projekte gestrichen und wolle in Zukunft selektiver sein.

via BusinessWire, Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix