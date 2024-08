Shadow of the Ninja Reborn: Spielbare Demo zum kultigen Remake erscheint nach und nach

Die beiden Publisher Natsume Atari und ININ Games sowie der Entwickler Tengo Project haben das Erscheinungsdatum der von vielen Fans bereits heiß erwarteten Demo des kultigen Remakes von Shadow of the Ninja Reborn in einem neuen Trailer bekannt gegeben.

Eigentlich war der Termin des Titels bereits für das Frühjahr dieses Jahres geplant. Dieser Erscheinungszeitraum wurde dann allerdings mehrfach nach hinten verschoben. Erscheinen soll Shadow of the Ninja Reborn am 29. August für PS5, PS4, Xbox Series, Switch und PCs via Steam.

Demo ab sofort erhältlich

Alle interessierten Xbox-Series-SpielerInnen dürfen ab sofort bereits losspielen. Alle SpielerInnen, die gerne die Switch-Version ausprobieren möchten, müssen sich laut dem Trailer noch ein klein wenig gedulden.

PlayStation-Fans müssen in diesem Fall leider am längsten warten und sollen die Augen weiter offen halten. Warum und weshalb die Demo auf den verschiedenen Plattformen zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlicht wird, ist unklar.

Fans physischer Versionen dürfen sich freuen

Im Westen wird Shadow of the Ninja Reborn sowohl in digitaler, als auch in physischer Form erscheinen. Als physische Version* wird das Ninja-Abenteuer hierzulande allerdings nur für PS5 und Switch zum Preis von 29,99 Euro erhältlich. Die digitalen Versionen soll ebenfalls zu diesem Preis erhältlich sein. Lediglich die PC-Version wird etwas günstiger via Steam zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein.

Der neue Trailer

Bildmaterial: Shadow of the Ninja Reborn, Natsume Atari, ININ Games, Tengu Project