Shadowdrop zur QuakeCon: DOOM und DOOM II mit brandneuer Episode erschienen

Bethesda Softworks, id Software und die Remaster-Experten von Nightdive Studios haben Doom-Fans im Rahmen der QuakeCon mit einem Shadowdrop überrascht. Ab sofort sind „Enhanced Editions“ von DOOM (1993) und DOOM II für moderne Plattformen verfügbar.

Die Spiele gibt es im Bundle in den digitalen Stores und enthalten sind auch diverse Zusatzprodukte wie The Plutonia Experiment, No Rest for the Living und die neue Episode Legacy of Rust. Letztere ist in Zusammenarbeit mit Entwicklern von id Software, Nightdive Studios und MachineGames entstanden.

Die Remaster basieren auf der KEX Engine und sind Plattform-übergreifend im Deathmatch und Koop-Modus für bis zu 16 Fans spielbar. Dazu gibt es eine Reihe von technischen Verbesserungen.

Die Spiele sind ab sofort für PC-Steam, im Epic Games Store und bei GOG sowie für die Konsolen PS4, PS5, Nintendo Switch und Xbox One sowie Xbox Series verfügbar.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: DOOM + DOOM II Enhanced Edition, Nightdive Studios