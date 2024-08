Stray für Switch erhält einen Termin und erscheint wohl noch vor der Anime-Adaption

Bei der Nintendo Direct im Juni hatten Annapurna Interactive und Entwickler BlueTwelve Studio Stray für Nintendo Switch angekündigt. Jetzt konkretisierte man auf den 19. November und veröffentlichte einen neuen Trailer.

Stray erschien zuerst für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs über Steam am 19. Juli 2022, gefolgt von einer Veröffentlichung für Xbox Series und Xbox One am 10. August 2023. Der Titel erhielt überwiegend positive Kritiken und kam sowohl bei SpielerInnen, als auch bei der Fachpresse sehr gut an.

Im September 2023 kündigte Annapurna Animation, eine Tochter von Annapurna Pictures, einen animierten Film zum Katzen-Abenteuer an. Insofern ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn auch das Videospiel in aller Munde bleibt. Zur Adaption gibt es aber noch keine Neuigkeiten.

Als Katze entwickelt man eine ganz eigene Perspektive. So können Spieler unter Autos entlang schleichen oder auf den Dächern stolzieren, während die Stadtbewohner nichts von der Anwesenheit mitbekommen. Möchte man doch Aufmerksamkeit erregen, so gelingt dies beispielsweise mit nervigem Miauen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stray, Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio