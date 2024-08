Persona 3 Reload blickt mit neuem Trailer auf die kontroverse, letzte DLC-Episode Aigis

Atlus hat einen neuen Trailer zu Persona 3 Reload veröffentlicht, dessen DLC-Fahrplan noch nicht abgeschlossen ist. Der kontroverse DLC „Episode Aigis: The Answer“ steht noch vor der Tür, der am 10. September 2024 verfügbar sein wird. Der neue Trailer stellt Metis vor, den neuen androiden Begleiter in Persona 3 Reload: The Answer.

Zu hören ist außerdem Lizzie Freeman, die Metis zum Leben erweckt. Metis ist ein mysteriöser Androide, der behauptet, Aigis‘ „Schwester“ zu sein. „Der Androide erscheint vor den S.E.E.S.-Mitgliedern, die in einer nicht enden wollenden Zeitschleife des 31. März gefangen sind – und führt sie zum Abgrund der Zeit, der im Keller des Hauses erschienen ist. Ihre einzigartige Persona ist Psyche, die sich auf physische, Wind- und Eis-Fähigkeiten spezialisiert hat“, erklärt Atlus.

„Persona 3 Reload wäre ohne Episode Aigis: The Answer nicht vollständig“, sagte General Producer Kazuhisa Wada vor einigen Wochen. Nicht gerade das, was Kaufende eines Vollpreis-Spiels hören wollen. Auf der anderen Seite gibt es allerhand Gegenwert für die Investition: 30 Stunden komplett neues Gameplay, neue Kostüme und mehr Hintergrundmusik sind versprochen.

Wer den Xbox Game Pass Ultimate abonniert hat, muss dabei gar nicht soviel hinlegen. Der komplette Expansion-Pass ist inklusive für Abonnenten. Kauft ihr den Expansion-Pass jedoch einzeln, müsst ihr immerhin 34,99 Euro extra berappen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio