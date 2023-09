Das war … Kalenderwoche 35/2023

In den letzten Tagen hat sich die Zukunft von Final Fantasy XVI konkretisiert, Nintendo hat die PR-Maschine zu Super Mario Bros. Wonder angeworfen und PlayStation Plus wurde teurer. Nach dem Trailer-Rückblick findet ihr neben zwei Reviews insbesondere auch viele Previews von der Gamescom 2023 sowie die September-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zu Final Fantasy XVI (PS5) ist nun endlich offiziell, dass es eine PC-Version geben wird. Auch die Entwicklung von zwei kostenpflichtigen DLCs ist bestätigt. Ab sofort dürfen sich alle Spieler zudem über ein kostenloses Update freuen, welches ebenfalls bereits neue Inhalte liefert.

Nintendo hat die heiße Phase für Super Mario Bros. Wonder (Switch) eingeläutet. So hielt man eine Sonderausgabe von Nintendo Direct ab. Kurz danach legte man gleich nach mit einem Treehouse-Stream.

Sony hatte hingegen schlechte Nachrichten. Man verkündete nämlich einen Preisaufschlag für PlayStation Plus. Betroffen sind die 12-Monats-Abos, welche besonders beliebt sind. Vorbestellen könnt ihr inzwischen die Collector’s Edition von Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).

Einige Neuankündigungen gab es ebenfalls zu verzeichnen. Für Mech-Fans gibt es im Winter Nachschub mit Custom Mech Wars (PS5, PC). Aus dem Roguelike-Genre stammt Ancient Weapon Holly (PS5, PC), während es sportlich wird mit Fitness Boxing feat. Hatsune Miku (Switch). Bei Symphonia (PC) handelt sich sich um einen musikalischen Plattformer, ganz auf Pixel-Grafik setzt Arco (PC) und ist ebenso rundenbasiert wie New Arc Line (PS5, Xbox Series, PC) (Link). Neu erhältlich sind die Projekte Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Samba de Amigo: Party Central (Switch) (Link) und Mega Man X DiVE Offline (PC, Mobil) (Link).

Zu Star Ocean: The Second Story R (PS4, PS5, Switch, PC) gab es den Eröffnungsfilm inklusive Theme-Song. Einige der neuen Spielmechaniken bekamen wir aus Ys X: Nordics (PS4, PS5, Switch) zu sehen. Endlich wieder auf der Bildfläche erschienen ist Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, Switch, Mobil). Mit neuen Videos geht es in Richtung Veröffentlichung von Final Fantasy VII: Ever Crisis (Mobil) nächste Woche. Mit dem nächsten Charaktervideo zeigte sich erneut Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Von HoYoverse gab es neues Gameplay aus Zenless Zone Zero (PC, Mobil) und Honkai: Star Rail (PS4, PS5, PC, Mobil) startet zudem in den PS5-Testlauf.

Bei Netflix ist die Live-Action-Serie zu One Piece inzwischen verfügbar. Einen Termin hat erneut Front Mission 2: Remake (Switch), hoffentlich klappt es diesmal mit dem Debüt im Westen. Ebenfalls bereits über konkrete Termine verfügen Double Dragon Collection (Switch) (Link) sowie Koumajou Remilia II: Stranger’s Requiem (Switch, PC) (Link). Vor allem um die Charaktere ging es bei Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator (PC, Mobil) (Link) und Silent Hope (Switch, PC) (Link).

Ein längerer Einblick wurde uns in Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series, PC) gewährt. Mit einem Live-Action-Video startete Mortal Kombat 1 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) in den Launch-Monat. Gameplay sahen wir zudem aus dem samtpfotigen Cat Quest III (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und dem psychedelischen Ultros (PS4, PS5, PC). Noch in diesem Monat erscheint die PC-Version von Moonstone Island (Switch, PC). Seiner Fertigstellung nähert sich das ARPG Last Epoch (PC) und auch das Free-to-play-MMO Soulframe (PC) hat Großes vor.

Für moderne Plattformen ist Megami Ibunroku Persona: Ikuu no Tou Hen (Switch, PC) unterwegs. Auch Alien Hominid HD (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) plant eine Rückkehr. Den umgekehrten Ansatz verfolgt hingegen das neue Goodboy Galaxy, welches für Game Boy Advance erscheint. In Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch) gab es ebenfalls ein Comeback, nämlich dasjenige von Rayman. Mit A.K.I. erscheint bald die nächste Kämpferin für Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Unmittelbar bevor stehen die Paldea-Pokémon für Pokémon GO (Mobil). Zum Schluss könnt ihr euch noch über das September-Angebot bei Prime Gaming informieren.

Nun kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Von Nippon Ichi Software haben wir uns Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook (PS4, PS5, Switch) (zum Testbericht) angesehen. Das Spiel ist eher etwas für Grinding-Fans. Als Musical präsentiert sich Stray Gods (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Die Aufmachung erinnert dabei an eine Visual Novel.

Bei der Gamescom 2023 hatten wir natürlich die Gelegenheit, uns viele Spiele anzusehen und anzuspielen. Die bisherige Liste:

Mit dem September startete nun bereits wieder der Herbst. In unseren Neuerscheinungen zeigt sich das ebenfalls. Unsere Auswahl ist deswegen recht umfangreich!