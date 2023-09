Im Horror-Adventure Little Goody Two Shoes entscheidet ihr über den Ausgang der Geschichte

Publisher Square Enix Collective und Entwickler AstralShift haben ihr narratives Horror-Adventure Little Goody Two Shoes mit einem Trailer angekündigt. Der Titel soll für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs via Steam erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

In Little Goody Two Shoes erwartet SpielerInnen ein narratives Horror-Adventure, das sie auf eine märchenhafte Reise nimmt und in dem alle Entscheidungen zählen sollen, wenn sie überleben wollen.

Du spielst Elise, ein schlaues und ehrgeiziges Mädchen, das davon träumt, stinkreich zu sein. Eines Tages entdeckt Elise ein Paar wunderschöner, glänzender, roter Schuhe, die in ihrem Garten vergraben waren.

Elise ist verzaubert und begibt sich auf eine furchteinflößende Reise, die sie tiefer und tiefer in den geheimnisvollen Wald führt! Wird Elise alles für ihren Traum riskieren oder sich mit ihrem bescheidenen Alltag abfinden?

Das Ende dieser Erzählung schreibst du …

Little Goody Two Shoes im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Little Goody Two Shoes, AstralShift, Square Enix Collective