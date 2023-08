Medienecho zu Sea of Stars: Die neue „Genre-Exzellenz“ sei eben „nicht nur Nostalgie-Futter“

Morgen erscheint Sea of Stars digital für Konsolen und PCs und nach den heutigen Reviews werden es Fans schwerer haben, auf die physische Version zu warten, die Anfang 2024 erscheint. Zum Glück ist Sea of Stars auch im Xbox Game Pass und bei PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar. Denn es erhielt heute Bestnoten! Bei 95 steht das Spiel derzeit bei OpenCritic, ein Monsterwert.

Kaan Serin von Eurogamer sieht in Sea of Stars eine „willkommene Ergänzung im Club der Throwback-RPGs“. In den 30 bis 40 Stunden wird man die meiste Zeit über das tun, was man erwartet: Kämpfen und Erkunden. Die Kämpfe würden an Chrono Trigger erinnern, ein bisschen Mario RPG sei auch dabei.

„Genre Excellence“, so der Untertitel des Reviews von Kyle Hilliard bei GameInformer. Hier werden ein großartiger Soundtrack, eine fantastische Pixelgrafik, viele Details und Farben resümiert. Auch hier nennt man Sea of Stars ein „großartiges“ Throwback-RPG für alle, die 16-Bit-RPGs lieben. Aber es sei auch ein hervorragender Einstiegspunkt in die Welt dieser Spiele. Ärgernisse, welche die Inspirationswerke von Sea of Stars behinderten, meidet Sea of Stars. Die Geschichte nimmt schnell Fahrt auf, die Bewegung durch die Welt fühle sich großartig an und EXP-Farmen gehört der Vergangenheit an.

Bei IGN nennt Gabriel Moss Sea of Stars „einen großartigen Chrono-Tribut“, aber das wird Sea of Stars nur bedingt gerecht. Denn im Fazit kommt Moss zum Ergebnis, dass Sea of Stars das Beste aus nicht nur Chrono Trigger, sondern auch Final Fantasy VI und Star Ocean: The Second Story in sich vereint. Originell im Wortsinne sei Sea of Stars nicht, doch die Geschichte biete genügend interessante Wendungen, um ein unterhaltsames Erlebnis zu schaffen. Sea of Stars sei „nicht nur Nostalgie-Futter“.

Bei Polygon findet Josh Broadwell, dass Sea of Stars hinter seinen Vorbildern zurückbleibt. Anders als andere Rezensenten findet er die Story „seicht“, ebenso wie die Besetzung. Immerhin, die Welt sei charmant und die Kämpfe brillant. Beide tragen Sea of Stars.

Bei GamesRadar ist man anderer Meinung. Jon Bailes nennt Sea of Stars „ein köstliches, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes RPG“. Eine seichte Story sieht Bailes nicht, stattdessen nennt er sie ebenso wie die Pixelgrafik, den Soundtrack, das Design und die Charaktere von „immenser Qualität“.

Traditionelle JRPG-Kost in modernem Gewand

Sea of Stars verspricht spannende rundenbasierte Kämpfe sowie freie Erkundungsmöglichkeiten durch Schwimmen, Springen und Klettern. Dutzende Charaktere und Handlungsstränge sollen für eine faszinierende Reise sorgen, doch auch die Nebenquests warten mit Aktivitäten wie Segeln, Kochen, Angeln oder dem Brettspiel „Räder“.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio