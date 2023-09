Final Fantasy XVI: Kostenfreies Update bringt euch heute diese neuen Inhalte und Features

Fans von Final Fantasy XVI dürfen sich aktuell über zahlreiche Neuigkeiten freuen. Square Enix hat im Rahmen der PAX West nicht nur endlich die PC-Version zu Final Fantasy XVI offiziell angekündigt, sondern auch zwei kostenpflichtige DLC-Erweiterungen des Spiels. Diese Ankündigung machte Producer Naoki Yoshida in einer Videobotschaft höchstpersönlich.

Sowohl PC-Version als auch DLC-Erweiterungen dürften noch eine Weile auf sich warten lassen. Auf das neue, kostenfreie Update müsst ihr allerdings nicht warten. Das winkt schon heute und bringt neben diversen Anpassungen auch neue Inhalte und Features mit sich.

Neue Outfits, Waffen-Skins und mehr

Die wohl spannendsten Neuerungen: Am Arete-Stein in Cids Versteck habt ihr fortan die Möglichkeit, die Optik eurer Waffe zu verändern. Dazu stehen euch die Skins aller Waffen zur Verfügung, die in eurem Besitz sind. Die ausgerüstete Waffe behält dabei – trotz neuem Look – ihre Werte. Stichwort „Waffen“: Mit dem Zwiebelschwert erwartet euch auch eine neue Waffe in Anlehnung an Final Fantasy III.

In ein neues Gewand werfen sich auch Clive und seine BegleiterInnen. Sowohl für den Protagonisten als auch Jill, Torgal, Ambrosia und eine weitere Figur winken alternative Outfits.

Aber auch an der allgemeinen Spielbalance schraubt das Update. Ihr dürft mit diversen Anpassungen bezüglich verschiedener Zeitfenster im Kampf rechnen und auch am Arcade-Modus wurde Hand angelegt, um die Spielerfahrung ausgewogener zu gestalten. Die vollen Patch-Notes lest ihr hier:

Das neue Update im Showcase-Trailer

