Street Fighter 6: Capcom datiert den Start des zweiten DLC-Charakters A.K.I.

Es läuft gut für Street Fighter. Mit dem sechsten Teil konnte Capcom alte Fans wiedergewinnen und neue Fans dazugewinnen. Schon im Juli vermeldete man zwei Millionen verkaufte Einheiten. Diese zwei Millionen KäuferInnen können sich nach Rashid jetzt auf den zweiten DLC-Charakter freuen.

Capcom hat die Veröffentlichung von A.K.I. auf den 27. September datiert. Wie auch Rashid wird A.K.I. in allen drei Modi spielbar sein: World Tour, Fighting Ground und Battle Hub. Ab dem 1. September um 9 Uhr können Fans den „A.K.I. Arrives!“-Fighting-Pass für begrenzte Zeit nutzen, um sich mit Gegenständen und kosmetischen Inhalten im A.K.I.-Design auszustatten.

A.K.I. bezieht einen Großteil ihrer vergiftenden Persönlichkeit und Inspiration von ihrem Meister F.A.N.G., der zum ersten Mal in Street Fighter V eingeführt wurde. Im Einzelspielermodus „World Tour“ können die SpielerInnen mehr über A.K.I.s Interesse an der bösen Shadaloo-Organisation erfahren und ihr dabei helfen, ihre Kräutermedizin in Tian Hong Yuan zu finden, einem neuen Ort, an dem die neue Meisterin getroffen und ihre tödlichen Moves für den eigenen Avatar erlernt werden können.