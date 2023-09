Lords of the Fallen: 17-minütiges Gameplay-Video bietet Einblicke zu Spielwelt und Bossen

In Köln präsentierte Hexworks den wartenden Fans in einer Präsentation allerhand neues Gameplay zu Lords of the Fallen. Material dieser Präsentation veröffentlichte man jetzt auch bei Youtube für alle Fans.

Das 17-minütige Gameplay-Video zeigt Szenen aus dem Areal „Fitzroy Gorge“. Neben dem neuen Abschnitt der Spielwelt zeigt das Video auch den Kampf gegen den Bossgegner Lightreaper und seine geflügelte dreiköpfige Bestie.

Der gleichnamige Reboot des 2014 erschienenen ersten Teils will mithilfe der Unreal Engine 5 und einigen neuen und interessanten Ideen ein völlig neues Erlebnis bieten und das Souls-Genre auf das nächste Level hieven. Wir konnten Lords of the Fallen bei der Gamescom anspielen und berichten euch hier, ob das ehrgeizige Ziel erreicht werden könnte.

Lords of the Fallen erscheint am Freitag, den 13. Oktober, hierzulande. Das Spiel wird in drei Varianten veröffentlicht: Standard Edition*, Deluxe Edition und Collector’s Edition*, wobei letztere eine 19-Centimeter-Statue des Dark Crusader enthält.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks