Cat Quest III feiert mit einem furryosen Gameplay-Trailer die Namensänderung

Cat Quest: Pirates of the Purribean – so wurde das neue Katzenabenteuer von The Gentlebros und Kepler Interactive eigentlich angekündigt. Seit heute ist nur noch die Rede von Cat Quest III. Ergibt Sinn, denn … es ist der dritte Teil der Reihe. Mit neuem Gameplay feiert man die Namensänderung.

Auf euren epischen Abenteuern in der Schnurribik werdet ihr alle neun Leben brauchen. Segelt ins Ungewisse auf der Suche nach dem sagenumwobenen Nordstern. Lasst euch von der Grenzenlosigkeit des Meeres locken. Erkundet die See, entdeckt ferne Strände und findet vergrabene Schätze und weitere Geheimnisse.

Cat Quest III erscheint 2024 für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series und PCs bei Steam. Seht euch den furriosen neuen Trailer nachfolgend an!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Cat Quest: Pirates of the Purribean, Kepler Interactive, The Gentlebros