Der Plattformer Symphonia schickt euch im Frühjahr 2024 auf ein musikalisches Abenteuer

Publisher Headup Games und Entwickler Sunny Peak haben den Side-scrolling-Plattformer Symphonia angekündigt. Der Titel soll für Konsolen und PCs via Steam erscheinen. Für welche Konsolen Symphonia konkret erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Eine Veröffentlichung ist für das Frühjar 2024 geplant.

Musikalischer Plattformer

Via offiziellen Steam-Auftritt heißt es:

In der Welt von Symphonia fungiert Musik als Lebens- und Energiequelle. Doch seit die Gründer und ihr Orchester verschwunden sind, sind die BewohnerInnen gespalten und die Welt verstummt langsam. Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein neues Orchester zusammenzustellen? Das ist die Frage, die Philemon, der mysteriöse Musiker in Symphonia, beantworten muss.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines mysteriösen Violinisten, der in einer verfallenen Welt zurück ins Leben gebracht wird. Ihr nutzt die Violine sowohl als Instrument als auch Transportmöglichkeit. So katapultiert ihr euch etwa durch die Level und meistert anspruchsvolle Plattformer-Herausforderungen in einer musikalischen Welt – inspiriert vom symphonischen Orchester.

Symphonia im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Symphonia, Sunny Peak, Headup Games