Mortal Kombat 1: Der neue Live-Action-Trailer ist eine Hommage an einen TV-Spot von 1993

Wenn man die bisherigen Gameplay-Videos zu Mortal Kombat 1 gesehen hat, weiß man vielleicht nicht so recht, ob man einen „Live-Action“-Trailer zum Spiel sehen möchte. Die Möglichkeit habt ihr jetzt aber. Warner Bros. lässt mit diesem neuen Trailer einen kultigen TV-Spot von 1993 wieder aufleben.

Der neue Launch-Spot mit dem Titel „It’s In Our Blood“, der von Tom Kuntz inszeniert und von dem für den Academy Award nominierten Matthew Libatique (A Star Is Born) in Szene gesetzt wurde, ist eine Hommage an den klassischen „Mortal Monday“-Werbespot, der 1993 erschien und einen kulturellen Moment für die erfolgreiche Spieleserie markierte.