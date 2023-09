Das psychedelische Ultros stellt aufrührende Kämpfe und zen-artige Gartenarbeit vor

Das psychedelische Ultros war eine der Indie-Überraschungen beim PlayStation Showcase im Mai. Das Spiel des schwedischen Entwicklerstudios Hadoque ist das Debütprojekt und ein Loop-Adventure „voller Action“ und mit einem „eingängigen Soundtrack“.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer gewähren die Macher heute neue Eindrücke. „Mit diesem Trailer wollten wir zeigen, wie der aufrührende Kampf und die eher zen-artige Gartenarbeit miteinander verwoben werden, um den Charakter in Ultros zu entwickeln. Wir wollten auch einige der eindrucksvollen Charaktere einführen, die ihr auf der Reise treffen werdet. Wir können es kaum erwarten, euch mehr von der Welt zu zeigen, die wir in den letzten Jahren erträumt haben“, sagt Mårten Brüggemann, Game Design Director bei Hadoque sagte.

In Ultros gilt es im Metroidvania-Stil eine sonderbare Alien-Landschaft zu bereisen. Erkundet die Mysterien von The Sarcophagus und entdeckt exotische Flora und blutrünstige Fauna. Stellt euch den monströsen Kreaturen in tollkühnen Kämpfen und erschafft ein blühendes, grünes Netzwerk. In dieser Welt bedeutet der Tod nicht das Ende – die seltsamen Kräfte von The Sarcophagus und des dämonischen Wesens darin werfen die Todgeweihten immer wieder in eine Zeitschleife.