Mit Persona: Ikuu no Tou Hen kehrt ein Serien-Spin-Off von 2006 für Switch und PCs zurück

G-MODE hat angekündigt, das von ATLUS entwickelte Mobile-RPG Megami Ibunroku Persona: Ikuu no Tou Hen als „G-MODE Archives+“-Titel für Switch via eShop und PCs via Steam in Japan zu veröffentlichen. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

Der Titel erschien erstmals am 1. Dezember 2006 in Japan und basierte auf Revelations: Persona, das seinerzeit für PlayStation erschien. Bei der Neuauflage für Switch und PCs soll es sich um eine Remaster-Version des Mobile-Titel handeln. Ob es der Titel, der in Japan lediglich digital verfügbar werden soll, auch in den Westen schafft bleibt vorerst unklar.

Persona: Ikuu no Tou Hen im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Megami Ibunroku Persona: Ikuu no Tou Hen, ATLUS, G-MODE