Neuer Trailer zu Final Fantasy VII: Ever Crisis zeigt Sephiroth, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

Square Enix hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Geschichte des jungen Sephiroth in Final Fantasy VII: Ever Crisis weiter in den Fokus rückt. SpielerInnen erfahren in einer brandneuen, originellen Geschichte mehr über Sephiroths unbekannte Vergangenheit während der Ereignisse von Final Fantasy VII The First Soldier.

Gleich zwei Trailer kurz vor Launch

„Wir kennen Sephiroth noch immer nicht“, heißt es im Trailer. Er zeigt außerdem neue Szenen aus dem Spiel, in denen die Reise der The First Soldier-Charaktere Glen, Matt und Lucia zur Insel Rhadore beschrieben wird, um Standorte für den Bau von Shinras Mako-Reaktoren zu erkunden.

Glenn, Matt und Lucia sind P0-Soldaten, die 15 Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy VII für Shinra gearbeitet haben. Besagten Trailer könnt ihr euch aktuell lediglich via Twitter ansehen.

Das gilt nicht für den zweiten neuen Trailer, den Square Enix via YouTube veröffentlicht hat. Der „Countdown to Launch“-Trailer stimmt auf die anstehende weltweite Veröffentlichung des Titels am 7. September 2023 ein. Ihr seht in dem Video einen Sephiroth, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Er scheint fast … einfühlsam.

In einem Tweet erklärt Director Tetsuya Nomura: „Das Spiel hat sich seit der geschlossenen Beta weiterentwickelt, da wir viele Ihrer Rückmeldungen berücksichtigt haben. Ich hoffe, dass das Spielen von Final Fantasy VII: Ever Crisis weiterhin Begeisterung für Final Fantasy VII Rebirth weckt.“

Final Fantasy VII Ever Crisis im „Countdown to Launch“-Trailer

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot