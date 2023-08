Im Steampunk-RPG New Arc Line entscheidet ihr euch zwischen Magie und Technologie

Mit New Arc Line kündigt das ukrainische Entwicklerstudio Dreamate ein neues, rundenbasiertes Rollenspiel für PS5, Xbox Series X|S und PC an. In dem Titel treffen Magie und Technologie aufeinander, die Welt reicht von magischen Wäldern bis hin zu ranzigen Hinterhöfen.

Die Fantasy-Welt, in der New Line Arc spielt, durchläuft eine technologische Revolution. Die beiden Aspekte sind allerdings nicht miteinander kompatibel, weshalb sich ein Bürgerkrieg anbahnt. Es liegt an uns, wie dieser Konflikt ausgeht.

SpielerInnen dürfen ihre eigenen Entscheidungen treffen und sich überlegen, ob sie sich lieber der Magie oder der Technologie zuwenden. Das Spiel kann entweder als Gauner oder als angesehene Person durchlaufen werden. Außerdem findet der Charakter neue Feinde, Verbündete und seine große Liebe.

Der Ankündigungstrailer:

