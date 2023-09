Imagineer kündigt Fitness Boxing feat. Hatsune Miku für Nintendo Switch an

In diesem Jahr erschien mit Fitness Boxing Fist of the North Star erst ein neuer Ableger der Fitness-Reihe für Nintendo Switch. Übrigens im Dezember auch nachträglich im Handel, eine physische Version könnt ihr bei Amazon* vorbestellen. Den nächsten Ableger der Reihe hattet ihr aber wohl nicht auf dem Plan. Während Kenshiro noch ganz gut zum Thema passt, geht es in die nächste Runde, nämlich mit Hatsune Miku.

Entwickler Imagineer hat Fitness Boxing feat. Hatsune Miku für Nintendo Switch angekündigt. Bisher gibt es nur einen kurzen Teaser-Trailer, in dem wir sehen, wie sich Miku auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Es gibt noch keinen Termin. Das Main-Theme zum Spiel steuert der bekannte Vocaloid-Komponist und Producer cosMo@Bousou-P bei. Weitere berühmte Komponisten sollen mit an Bord sein.

Der erste Teaser-Trailer:

via Siliconera, Bildmaterial: Fitness Boxing feat. Hatsune Miku, Imagineer