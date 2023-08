Neue Gameplay-Einblicke zum Action-MMO Soulframe veröffentlicht

Auf der nördlichen Insel Midrath an Land gespült, beginnt ein neues Abenteuer. Omen-Bestien in Ketten der Ode brüllen in Trauer. Die flüsternden Bäume welken entlang gequälter Ströme. Die Welt von Alca bricht auf vor Wut. Wer wird die Silbernen Meere finden und unsere Ahnen erwecken? Wer wird die Melodien der Seelenentfesselung erlernen und den schaurigen Zauber brechen? Wer wird die Wanderer, die Wildnis, die Welt in seinem Herzen tragen? Du wirst, Gesandter.