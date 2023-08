Angespielt! Star Ocean: The Second Story R

Bereits am 2. November soll das kürzlich angekündigte Remake zu Star Ocean 2, Star Ocean: The Second Story R, erscheinen. Wir hatten auf der Gamescom die Gelegenheit, selbst Hand anzulegen.

Die Qual der Wahl

Wir durften zwei Passagen testen: den Anfang des Spiels und einen späteren Dungeon mitsamt Bosskampf.

Zu Beginn des Spiels könnt ihr euch für eine von zwei Hauptfiguren entscheiden: den unfreiwilligen Helden Claude von einem fremden Planeten oder das blauhaarige Dorfmädchen Rena. Je nachdem ändert sich, wo ihr das Spiel beginnt. Da die beiden schnell aufeinandertreffen, hat dies keine tiefgreifenden Auswirkungen auf den Spielverlauf, doch die gesamte Perspektive am Anfang ist eine andere.

In der ersten halben Stunde erkundet man in erster Linie das Anfangsdorf und schaut sich Zwischensequenzen an. In den meisten Gebieten des Spiels ist die Kamera fix, was an die RPGs von damals erinnert und es dem Spiel ermöglicht, die Umgebung gezielt in Szene zu setzen. Lediglich auf der Weltkarte könnt ihr die Kamera frei bewegen.

Der neue Grafikstil: Hui oder pfui?

Im Vorfeld war ich skeptisch, was den ungewöhnlichen Grafikstil des Spiels betrifft. Hier treffen Pixel-Figuren im Retrolook auf relativ realistisch gestaltete 3D-Hintergründe – eine durchaus eigenwillige Entscheidung.

Doch im tatsächlichen Spiel war diese Kombination überraschend charmant. Ich finde noch immer nicht, dass die beiden Stile völlig harmonieren, aber hübsch sieht das Spiel dennoch aus.

Wichtige Zwischensequenzen sind vertont, der Rest zumeist nicht. Neu sind unter anderem die opulenten Charakterporträts, die in den Sequenzen eingeblendet werden und beim Sprechen sogar animiert sind.

Ich bin großer Fan des neuen Stils der Charakterbilder, doch wer den Stil der PS1- oder PSP-Version bevorzugt, kann jederzeit per Knopfdruck im Hauptmenü wechseln. Auch bei der Musik kann zwischen altem und remastertem Soundtrack von Motoi Sakuraba gewechselt werden. Die Sprachausgabe steht in Englisch und Japanisch zur Verfügung, wobei im Japanischen offenbar zwei Versionen zur Auswahl stehen. Texte waren in der Demo nur auf Englisch verfügbar, doch Deutsch und andere Sprachen sollen zum Release per Patch verfügbar sein.

Hektische, aber spaßige Kämpfe

Ich habe das Original nicht gespielt, doch es hat den Anschein, dass am Kampfsystem keine fundamentalen Änderungen stattgefunden haben. In den actionbasierten Kämpfen kontrolliert ihr eine Figur, während die anderen automatisch agieren. Es können per Menü jedoch Strategien festgelegt und im Falle der Magier auch konkrete Befehle ausgewählt werden. Ein fließender Wechsel zwischen den Figuren ist jederzeit möglich und per Knopfdruck können auch Gastcharaktere für kurze Angriffe dazugeholt werden.

Die normalen Kämpfe kamen uns alle sehr einfach vor, aber im Bosskampf wurde es merklich chaotischer. Ist man nicht achtsam, so findet man sich schnell mit mehreren kampfunfähigen Figuren wieder. Die Kämpfe werden schnell zum Effektgewitter, wenn mehrere Figuren ihre Techniken einsetzen. Auffällig waren auch die in typischer JRPG-Manier aufwändig inszenierten Spezialtechniken, für die die Kämpfe kurzzeitig pausieren.

Unterm Strich haben die Kämpfe Spaß gemacht. Noch neugieriger jedoch hat mich das Skillsystem gemacht, das nicht das Hauptaugenmerk der Demo war. Offenbar kann man in Star Ocean 2 von passiven Boni über Kampftechniken bis hin zu gänzlich anderen Dingen wie „Schreibkunst“ eine riesige Palette von Fähigkeiten aufleveln. Dies hat mir große Lust gemacht, die Vollversion zu spielen.

Star Ocean 2 in ganz neuem Gewand

Die 45 Minuten, die ich mit der Demo verbracht habe, haben meine Skepsis in Vorfreude verwandelt. Ob Star Ocean: The Second Story R die definitive Version des Spiels werden wird, lässt sich noch nicht sagen, aber zumindest handelt es sich um eine stilistisch interessante Neuinterpretation, die vieles von dem einfängt, was ich an klassischen RPGs der PS1-Zeit liebe. Star Ocean: The Second Story R erscheint am 2. November für PCs, PlayStation und Nintendo Switch.

Bildmaterial: Star Ocean: The Second Story R, Square Enix, Gemdrops