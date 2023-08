One Piece: Netflix veröffentlicht pünktlich zum Start der Live-Action-Serie einen letzten Trailer

Heute ist es so weit und die Netflix-Adaption der beliebten Manga- und Anime-Serie One Piece sticht in See. Pünktlich zum Start liefert der Streaming-Riese nun einen finalen Trailer, um euch auf die Abenteuer von Ruffy und seiner Crew einzustimmen.

Der Trailer fällt auch deutlich umfangreicher aus als bisherige. Es bietet einen umfassenden Blick auf die Gruppe an ProtagonistInnen, Nebencharaktere und Schauplätze. Nicht zuletzt konzentriert sich der Trailer aber auf die Suche nach dem sagenumwobenen One Piece und das Ziel des Strohhuts, es zu finden. Während dies besprochen wird, sehen wir Mitglieder der Marine und andere Rivalen und Antagonisten, denen die Crew im Laufe der Geschichte begegnen wird.

Netflix‘ One Piece im finalen Trailer

Bildmaterial: One Piece, Netflix