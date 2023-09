Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida bestätigt zwei kostenpflichtige DLCs zum Spiel

Square Enix hat im Rahmen der PAX West nicht nur eine PC-Version zu Final Fantasy XVI angekündigt, sondern auch zwei kostenpflichtige DLC-Erweiterungen des Spiels. Diese Ankündigung machte Producer Naoki Yoshida in einer Videobotschaft höchstpersönlich.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI hatte Naoki Yoshida immer wieder betont, wie wichtig es dem Team sei, ein „vollständiges Erlebnis“ abzuliefern. Insbesondere im Kontext zum Vorgänger Final Fantasy XV, dessen Story viele Fans als nicht komplett empfanden.

Einen DLC, Bücher oder andere Begleitmedien, die das Erlebnis erst vervollständigen, sollte es nicht geben. Ziemlich früh wurde aber auch klar, dass das kostenpflichtige DLCs nicht ausschließt. Man kann schließlich auch eine „komplette Erfahrung“ erweitern.

Schon kurz nach dem Launch kündigte Square Enix „weitere Initiativen“ an. Wenig später erklärte Yoshida in einem Interview, man wissen, dass viele Fans „noch mehr sehen möchten“. Naoki Yoshida sprach von einem 18-monatigen Post-Launch-Plan.

„Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir so viele Meinungen und Reaktionen von unserer FF16-Spielergemeinschaft erhalten“, so Yoshida. „Aber eine Sache, die besonders deutlich wurde, war der Wunsch, mehr von Valistheas Geschichte zu sehen und mehr Zeit mit ihren Bewohnern zu verbringen.“

„Um dem gerecht zu werden, hat das Entwicklerteam mit der Arbeit an zwei Teilen der kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalte begonnen“, bestätigt Naoki Yoshida. Weitere Details zu deren Umfang oder Veröffentlichungstermin wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Spekulationen zu DLC-Inhalten

Spekulationen gab es aber natürlich schon vor dieser Bekanntgabe. Einigen Fans fiel beim Spielen eine mysteriöse Struktur in der Ferne der Royal Meadows von Sanbreque auf – wellenförmig ragt der vermeintliche Kristall aus dem Meer in die Luft. Und niemand weiß so recht, worum es sich bei der seltsamen Erhöhung handelt.

Könnte der mysteriöse Kristall also Gegenstand eines künftigen DLC sein? Der vorherrschenden Theorie nach, könnte es sich jedenfalls um einen Kristall handeln, der mit Leviathan in Verbindung steht. Joshua erwähnt die vergessene Esper im Spielverlauf – es bleibt aber lediglich bei diesem Hinweis.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.