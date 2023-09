Final Fantasy XVI: Die PC-Version ist endlich offiziell – was bisher bekannt ist

Während der PAX West hat Square Enix an diesem Wochenende die Entwicklung einer PC-Version von Final Fantasy XVI bestätigt. Die PC-Version ist schon seit Jahren ein Thema bei den Final-Fantasy-Fans – jetzt ist sie endlich hochoffiziell.

„Final Fantasy XVI wurde zwar als PS5-Exklusivtitel veröffentlicht, aber wir sind uns bewusst, dass viele von euch nach einer PC-Version gefragt haben“, so Naoki Yoshida in einer Videobotschaft am Rande des PAX-Panels „Voices from Valisthea“.

„Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, um offiziell anzukündigen, dass die Entwicklung einer PC-Version derzeit im Gange ist“, so Yoshida weiter. Noch vor Ende des Jahres wolle man weitere Informationen dazu veröffentlichen.

Mit einer Veröffentlichung der PC-Version noch 2023 ist somit wohl nicht zu rechnen. Auch wissen wir noch nicht, für welche Plattformen sie erscheint. Nur bei Steam, nur im Epic Games Store, gleich in beiden Stores? Square Enix hatte zuletzt für Final Fantasy VII Remake Intergrade und die Kingdom-Hearts-Saga Exklusivdeals mit Epic.

Die lange Geschichte der PC-Version

Einige Fans erinnern sich vielleicht an das PlayStation 5 Showcase von 2020, als eine PC-Version „auftauchte“. Im Trailer beim Event gab es damals die Meldungen „PlayStation Console Exclusive“ und „Also Available on PC“. Die Szene könnt ihr euch noch heute ansehen.

Im Januar 2023 wurde die PC-Version wieder aktuell, als Naoki Yoshida in einem Livestream entsprechende Gerüchte kommentierte. Hintergrund dieser war ein Promo-Trailer von Sony vom November, welcher zu Szenen aus Final Fantasy XVI untertitelte: „PS5-exklusiv für sechs Monate“.

Im Umkehrschluss glaubten Fans, eine PC-Version könne nach sechs Monaten erscheinen. Yoshida kommentierte, er „verstehe nicht“, wieso Fans an eine PC-Version glaubten. Und bestärkte sie stattdessen, eine PS5 zu kaufen. Das kam bei einigen Fans nicht so gut an, ist aber längst auch Geschichte.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.