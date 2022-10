Das war… Kalenderwoche 42/2022

Für mächtig viel Bewegung sorgten in dieser Woche ein neuer Trailer zu Final Fantasy XVI sowie die lang erwartete Rückkehr von Silent Hill. Die vollgepackte Woche bot jedoch noch mehr, beispielsweise Ausstrahlungen zu Resident Evil sowie von Aksys Games. Abschließend haben wir noch drei neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Square Enix hat, wie versprochen, den Oktober-Trailer zu Final Fantasy XVI (PS5) geliefert. Wir sahen darin die Welt und ihre sich anbahnenden Konflikte. Insbesondere stellte man auch zwei neue Charaktere vor: Dion Lesage, der Dominus von Bahamut, und Barnabas Tharmr, der Dominus von Odin.

Silent Hill ist zurück, nach vielen Gerüchte hielt Konami die Silent Hill Transmission ab. Diese hatte es dann so richtig in sich. Insgesamt fünf Projekte kündigte man an. Das Remake von Silent Hill 2 (PS5, PC) von Bloober Team, Silent Hill f von NeoBards Entertainment und Ryūkishi07, Silent Hill: Townfall von Annapurna Interactive und No Code, das interaktive Video-Streaming-Erlebnis Silent Hill: Ascension sowie der Film Return to Silent Hill. In einer Kolumne haben wir die zwiespältige Rückkehr nach Silent Hill analysiert.

Auch Capcom präsentierte im Resident Evil Showcase sein Grusel-Schwergewicht. So gab es einen ausführlichen Einblick zum Resident Evil 4 Remake (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Auch die anstehenden neuen Inhalte zu Resident Evil Village (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) waren zu sehen, inklusive einer Demo. Gleichzeitig am 28. Oktober erscheint auch endlich die Mehrspieler-Komponente Resident Evil Re:Verse (PS4, Xbox One, PC).

Eine weitere Ausstrahlung kam in diesen Tagen von Aksys Games. Bei All Aksys kündigte man vier neue Projekte an. Überraschenderweise gibt es eine Neuauflage zum PS3-RPG Record of Agarest War (Switch), das Otome Tengoku Struggle: Strayside (Switch) plant man für das Jahr 2024, dank Nippon Columbia wird es süß mit Cuddly Forest Friends (Switch) und Spooky Spirit Shooting Gallery (Switch) ist eine unorthodoxe Jahrmarkt-Ballerei.

Für weitere Aufregung sorgten noch zwei weitere Geschichten. So gab es eine neue Wendung in der Angelegenheit rund um Bayonetta 3 (Switch) und Hellena Taylor. Laut einer Bloomberg-Recherche soll die gebotene Bezahlung weit höher gewesen sein. Für Aufsehen sorgte Sony mit dem DualSense Edge, denn mit 239,99 Euro ist der neue Controller recht preisintensiv.

Wir kommen zu weiteren Neuankündigungen der Woche. Bandai Namco bringt Digimon World: Next Order (Switch, PC) auf weitere Plattformen. Neue Features legt man auch noch drauf. Vorerst nur in Japan kehrt Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director’s Cut (PS4, Switch, PC) mit einer neuen Route zurück. An Resident Evil orientiert sich Dead of Darkness (PC). Mittlerweile erhältlich ist Persona 5 Royal (PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC) für neue Plattformen, A Plague Tale: Requiem (PS5, Xbox Series, Switch, PC) führt die Reise von Amicia und Hugo weiter und Potionomics (PC) lässt euch einen Potion-Shop führen. Überraschend bei Steam erschien zudem NEO: The World Ends with You.

Gute Kunde erreichte alle Trails-Fans. Mit dem 17. März hat The Legend of Heroes: Trails to Azure (PS4, Switch, PC) nun das konkrete Datum, im Sommer folgt dann bereits The Legend of Heroes: Trails into Reverie (PS4, PS5, Switch, PC) unter anderem in einer Limited Edition. NIS America bringt zudem Ys IX: Monstrum Nox auf PlayStation 5. Erste Previews sind zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) aufgetaucht, welche die neue Generation unter die Lupe nehmen. Kurz vor der Veröffentlichung zeigte uns Square Enix zu Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) den Eröffnungsfilm sowie zwei weitere Charaktere. Aus Dragon Quest Treasures (Switch) sahen wir die Anfänge des Spiels und in One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) wurde Alabasta erkundet.

Auch zur Neuauflage Tactics Ogre: Reborn (PS4, PS5, Switch, PC) erreichten uns ausführliche Einblicke, welche auch die Änderungen zeigen. Den Japan-Termin erhielt Loop8: Summer of Gods (PS4, Switch, Xbox One, PC) spendiert, während wir zu Summer Time Rendering: Another Horizon (PS4, Switch) den Debüt-Trailer sahen. Drei weitere Detektive aus Process of Elimination (PS4, Switch) wurden ebenfalls vorgestellt. Mit Live by the Sword: Tactics (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheint in wenigen Tagen ein strategisches Rollenspiel. In der nächsten Woche erscheinen auch neue DLC-Inhalte zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Diese drehen sich um Gilgamesh. Bei Nintendo Switch Online sind ab dem 2. November Mario Party und Mario Party 2 verfügbar.

Schlussendlich kommen wir noch zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Alle drei Spiele konnten uns dabei überzeugen. Nach zwölf Jahren kommen wir endlich in den Genuss von The Legend of Heroes: Trails from Zero (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht). Wenn ihr nur einen Hauch Interesse an JRPGs habt, solltet ihr euch Trails from Zero nicht entgehen lassen. Mit A Plague Tale: Requiem (PS5, Xbox Series, Switch, PC) (zum Testbericht) können wir euch auch die Fortsetzung von Amicias und Hugos Abenteuer empfehlen. Die Weiterentwicklung der Story gestaltet sich sehr spannend. Nicht mehr PS4-exklusiv ist Persona 5 Royal (PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC) (zum Testbericht). Damit können die Phantomdiebe erneut oder erstmals euer Herz stehlen. Die Switch-Umsetzung überzeugt dabei auch technisch.